Il Cancello delle Favole: a Formia quattro giorni dedicati ai più giovani

Orario non disponibile

Quando Dal 01/07/2021 al 04/07/2021 da domani Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Spazio alla creatività, alla fantasia, al divertimento e allo stare insieme in maniera sicura: torna a Formia Il Cancello delle Favole, il festival di teatro per ragazzi promosso dal Teatro Bertolt Brecht all’interno del progetto “Officine culturali” della Regione Lazio e del FUS del Mibact.

La manifestazione rientra tra le tappe del Festival Internazionale “Marameo” che quest’anno coinvolge, oltre Formia, anche l’Abruzzo, la Puglia e le Marche per poi partire alla volta della Bosnia.

Da giovedì 1 a domenica 4 luglio presso la pinetina Ginillat e presso la terrazza del Circolo Nautico di Caposele si terranno letture, laboratori, creativi e spettacoli teatrali dedicati al pubblico più giovane. Storie ricche di fantasia che vedranno protagonisti draghi, cavalieri, animali e personaggi strampalati. Ogni sera presso la pinetina Ginillat sarà presente anche una simpatica ape libreria curata dall’Associazione Fuori Quadro. Quale modo migliore per nutrire le menti dei nostri ragazzi se non con belle letture e spettacoli teatrali adatti alla loro età?

Per partecipare occorre prenotare il proprio posto sul portale Eventbrite. Mentre le attività diurne sono su prenotazione ma ingresso gratuito, gli spettacoli serali prevedono un contributo di 5 euro a persona, ma acquistando i biglietti per ogni sera, uno spettacolo sarà in omaggio.

Il programma della manifestazione:

giovedì 1 luglio

Ore 10.00 Terrazza circolo nautico Caposele

IL BAMBINO CON LE SCARPE ROTTE (Gruppo Abele edizioni)

LETTURA E LABORATORIO con l'autrice Rosa Cambara

Ingresso gratuito — prenotazione obbligatoria

Ore 11.00 Terrazza circolo nautico Caposele

LABORATORIO DI COSTRUZIONE BURATTINI

A cura del Teatro Bcrtolt Brecht

Ingresso gratuito - prenotazione obbligatoria

Ore 20.30 Pinetina Ginillat, Via delle Terme Romane

SPETTACOLO

BRUTTO a cura della Compagnia 20 chiavi / Viterbo

Liberamente ispirato alla favola del Brutto Anatroccolo

Ingresso 5 euro — prenotazione obbligatoria

venerdì 2 luglio

Ore 10.00 Terrazza circolo nautico Caposele

TIMOTHY TOP (Tunué)

LABORATORIO DI FUMETTO

a cura di Gud Per bambini dai 5 ai 10 anni

Ingresso gratuito - prenotazione obbligatoria

Ore 11:30 Terrazza circolo nautico Caposele

JO E I TRE CAPPOTTINI (Tunué)

LABORATORIO DI FUMETTO

a cura di Gud Per bambini dai 5 ai 10 anni

Ingresso gratuito - prenotazione obbligatoria

Ore 20.30 Pinetina Ginillat, Via delle Terme Romane

SPETTACOLO

PINOCCHIO a cura della Compagnia TIEFFEU / Perugia

Ingresso 5 euro - prenotazione obbligatoria

sabato 3 luglio

Ore 10.00 terrazza circolo nautico Caposele

FAVOLE A COLAZIONE

Le più belle storie di Eric Carle

Ingresso gratuito - prenotazione obbligatoria

Ore 11.00 terrazza circolo Caposele

LABORATORIO DI COSTRUZIONE BURATTINI

A cura del Teatro Bertolt Brecht

Ingresso gratuito — prenotazione obbligatoria

Ore 20.30 Pinetina Ginillat, Via delle Terme Romane

SPETTACOLO

LA STORIA DELLA BAMBOLA ABBANDONATA a cura della Compagnia FANTACADABRA / Sulmona

Ingresso 5 euro — prenotazione obbligatoria

domenica 4 luglio

Ore 10.00 terrazza circolo nautico Caposele

FAVOLE A COLAZIONE Storie dal mare

Ingresso gratuito — prenotazione obbligatoria

Ore 11.00 terrazza circolo Caposele

LABORATORIO DI COSTRUZIONE BURATTINI

A cura del Teatro Bertolt Brecht

Ingresso gratuito — prenotazione obbligatoria

Ore 20.30 Pinetina Ginillat, Via delle Terme Romane

SPETTACOLO

CAPPUCCETTO G..ROSSO a cura della Compagnia Molino D'Arte / Altamura

Ingresso 5 euro — prenotazione obbligatoria