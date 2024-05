Sergio Rubini al D’Annunzio con lo spettacolo “Il caso Jekyll”

Con lo spettacolo “Il caso Jekyll” si chiude in bellezza la stagione 2023-2024 del Teatro D’Annunzio a cura del Comune di Latina e ATCL, circuito multidisciplinare del Lazio, sostenuto da MIC Ministero della Cultura e Regione Lazio.

Tratto dal celebre romanzo di Robert Louis Stevenson adattato da Carla Cavalluzzi e Sergio Rubini che cura la regia e ne è protagonista insieme con Daniele Russo, lo spettacolo andrà in scena domenica 5 maggio alle ore 21.00.

Siamo tra la fine dell’800 e i primi del 900, si sviluppano gli studi sulla psiche umana e tra gli scienziati che tentano di carpirne i meccanismi più profondi c’è il dottor Henry Jekyll, il quale giunge a una importante conclusione: all’origine dei disturbi psichici c’è il conflitto tra l’Io e la sua parte oscura, la sua Ombra. Secondo il brillante dottore non bisogna reprimere questa parte oscura del nostro essere, per non farla esplodere in tutta la sua violenza ma instaurare con essa un dialogo costruttivo, in quanto non è solo portatrice di beceri istinti, ma anche di creatività a piacere. Quando decide di sperimentare su di sé le proprie teorie il dottore da libero sfogo al suo lato oscuro che chiamerà Mr Hyde, il quale non si piegherà minimamente al dialogo costruttivo che il buon dottore aveva pensato di intraprendere e questo lo porterà, dopo non poche pene, alle estreme conseguenze.

Questa trasposizione lascia da parte l’elemento fantastico del romanzo e si concentra sull’interpretazione psicanalitica del testo: riflettendo sulla condizione umana, sul perbenismo e le ipocrisie della nostra società e sul bisogno reale che ciascuno di noi ha di essere più in contatto con il proprio inconscio, anche e forse soprattutto quando si esce fuori dai canoni.

In scena accanto a Sergio Rubini e Daniele Russo ci sono inoltre: Geno Diana, Roberto Salemi, Angelo Zampieri, Alessia Santalucia.

L’appuntamento

È dunque per domenica 5 maggio alle ore 21.00 presso il Teatro D’Annunzio. I biglietti sono disponibili online sul circuito Ticketone o presso il botteghino aperto giovedì e venerdì dalle 16 alle 19, il sabato dalle 10 alle 16 e dalle 16 alle 19 e nei giorni di spettacolo da 1 ora prima. Per informazioni sono a disposizione l’indirizzo email teatrodannunziolatina@gmail.com e il numero di telefono 0773 652642.