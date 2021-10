“Il cibo del pellegrino” a Fondi si presenta il libro sulla Via Francigena

In occasione dei festeggiamenti di Santo Onorato Patrono di Fondi e del ventesimo anniversario della fondazione dell’Aevf, associazione europea delle vie francigene, e per celebrare la via Francigena stessa, sarà presentato a Fondi il libro “Il cibo del pellegrino: la bisaccia, i monasteri e le osterie”, di Luigi Jovino, per GSE Edizioni.

Il libro descrive gli itinerari, in dodici tappe, della via Francigena ed i borghi attraversati, la loro storia, da Castelforte sul Garigliano a Roma passando per Albano Laziale. Illustra anche il “cammino da Albalonga a Praeneste”, in due tappe, che congiunge la via Francigena Appia da Albano Laziale alla via Francigena Latina Casilina Prenestina fino a Palestrina. Nel volume trova ampio spazio anche Fondi, la sua storia, l’enogastronomia, le bellezze del territorio diocesano con le sue testimonianze religiose tra queste il Santuario della Madonna della Civita ed il Monastero di San Magno.

L’autore descrive la storia del pellegrinaggio e dei cammini spirituali riconosciuti come itinerari cultural europei dal Consiglio d’Europa e traccia un percorso enogastronomico lungo la via Francigena, attraverso lo scorrere del tempo.



L’evento si terrà presso la sala grande del Palazzo Caetani domenica 10 ottobre alle ore 10.00. Accanto all’autore Luigi Jovino, Giancarlo Forte e Gerardo Venezia della presidenza dell’Associazione Gruppo dei Dodici odv che ha collaborato alla stesura del libro, l’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari e le principali autorità del Comune. A moderare l’incontro Gaetano Orticelli, giornalista e presidente della Pro Loco Fondi.

L’appuntamento

È dunque per domenica 10 ottobre alle 10 presso il Palazzo Caetani a Fondi