A Opera Prima va in scena Il Colore Oltre lo Strappo

Riprendono le attività nell’accogliente teatro di Opera Prima con Il Colore Oltre lo Strappo, spettacolo adatto a tutte le età che aprirà la stagione di prosa 2023 e allo stesso tempo la rassegna Teatro a Merenda.

Il Colore Oltre lo Strappo infatti andrà in scena sabato alle ore 21.00 e domenica in doppia replica alle ore 11.00 e alle ore 17.30. Lo spettacolo, scritto, diretto e interpretato da Agnese Chiara D’Apuzzo e Zahira Silvestri della Compagnia Opera Prima è ispirato ai testi dello scrittore per l’infanzia e illustratore Hervè Tullet.

Tullet, proseguendo il percorso iniziato da Bruno Munari con i prelibri, definisce i libri per bambini in età prescolare come mezzi per far entrare in contatto adulti e bambini e far scatenare l’immaginazione, la fantasia e la curiosità di tutti.

Partendo da questo assunto nasce uno spettacolo colorato, pieno di luci, oggetti di scena che mescolano diverse tecniche attoriali, dalla Commedia dell’Arte alla clownerie ottocentesca, che dimostra come il teatro possa essere colto e spassoso allo stesso tempo. Le scene sono di Cesira Tipaldi e Andrea Grassi che ne cura anche le luci. La voce pittorica è di Dino De Stefani.

L’appuntamento

È scena sabato alle ore 21.00 e domenica in doppia replica alle ore 11.00 e alle ore 17.30 nel piccolo teatro di Opera Prima. È consigliata la prenotazione da effettuare ai numeri 3317872869 e 3477179808.