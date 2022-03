A Sezze va in scena “Il Colore oltre lo Strappo”

Tornano anche a Sezze, presso l’Auditorium San Michele Arcangelo, gli appuntamenti dedicati al pubblico più giovane con un altro spettacolo della rassegna Famiglie a teatro a cura di Matutateatro e realizzata in collaborazione con ATCL e il Comune di Sezze.

In programma per domenica 13 marzo lo spettacolo Il Colore Oltre lo Strappo a cura della compagnia Opera Prima Teatro e ispirato alle opere dello scrittore per l’infanzia e illustratore Hervè Tullet. Proseguendo sulla strada dei prelibri di Bruno Munari, Tullet pensa ai libri per bambini di età prescolare come oggetti per entrare in diretto contatto con ciò che scatena l’immaginazione, la fantasia e l’esplorazione. I libri diventano così motore di azioni attive e di interazione tra adulti e bambini.

Agnese Chiara D’Apuzzo e Zahira Silvestri della compagnia Opera Prima adattano per il teatro il concetto elaborato da Tullet proponendo uno spettacolo fatto di colori, luci, prospettive e oggetti di scena con cui interagire. Le attrici, attraverso le tecniche del Clown dell’800, tecnica di Commedia dell’arte, e teatro con manipolazione di materie di oggetti coinvolgeranno il pubblico più giovane mostrando come il teatro possa essere colto ma allo stesso tempo divertente e pieno di creatività. Le scene sono di Cesira Tipaldi e Andrea Grassi che ne cura anche le luci.

L’appuntamento

È per domenica 13 marzo alle ore 17.30 all’Auditorium L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme anti COVID-19 attualmente vigenti. La prenotazione, da effettuare ai numeri 3286115020 e 3291099630 anche tramite Whatsapp, è obbligatoria.