Il Gusto a Corte: degustazioni di vini e prodotti locali a Maenza

Nell’ambito degli eventi organizzati per questo Natale 2021, arriva a Maenza Il Gusto a Corte: un percorso di degustazioni di vini e tipicità locali, organizzato dal Comune di Maenza in collaborazione con Best Wine Confcommercio Lazio Sud, La Spesa Nel Borgo e il Patrocinio della Regione Lazio.

Sabato 11 e domenica 12 dicembre nello splendido borgo medievale di Maenza si potranno degustare gli ottimi prodotti locali: olii, salumi, confetture, miele, dolci, formaggi, latticini e molto altro ancora presentati da aziende pontine e non solo, e vini, amari, bollicine.

Il percorso di degustazione avrà inizio all’ingresso del centro storico proseguirà lungo le antiche mura e si concluderà a ridosso del Castello Baronale.

Acquistando il ticket degustazione si avrà accesso, nel rispetto delle norme anti COVID-19, agli stand enogastronomici posti presso il Museo, l’ex Chiesa San Giacomo e in piazza Castello. Il calice e la sacchetta da degustazione saranno forniti con cauzione di 2 euro che saranno restituiti alla riconsegna del tutto.

L’appuntamento

È dunque a Maenza sabato 11 e domenica 12 dicembre. Per partecipare occorre prenotazione il proprio ticket degustazione sul portale Wine Food Promotion. Per accedere alle degustazioni è obbligatorio possedere ed esibire il super green pass accompagnato dal documento di riconoscimento.



AZIENDE PARTECIPANTI: LE FORNARINE, DAVIDE MARAZZA – Pasticceria, JOHN WINE - Selezione Vini e Distillati, FEDERICO ARTICO – Vini, CANDIDATERRA – Vini, IZZI - Amaro Erbes, CIU' CIU' – Vini, I PAMPINI – Vini, VALLE MARINA – Vini, G. IACHETTI – Vini, SAPORE DI SVOLTA - Confetture e Miele, RICERCATEZZE WINE & FOOD, CANTINA BLASI – Vini, TENUTA DE CASTRO – Vini, SAPORI UNICI – Formaggi, PAGNANI – Tartufi, IL MIELE DI CASA NOSTRA – Miele, LE CANTINE DI VIA GIARDINI – Salumi, LE RICETTE DI CAROLINA – Pasticceria, PICCOLO - Amaro dell'Agro Pontino, AZ. AGR. NONNO NICOLA – Castagne, TENUTE FILIPPI –Vini, MALEDETTO – Vini, CANTINA RAPARELLI – Vini, CANTINA SANTA MARIA – Vini, PIETRA PINTA – Vini, FORNO ZOMPARELLI, POLIDORI - Salumi e Latticini, AGRICOLA GIZZI – Lumache, PULCINI – Vini, GIU' PER TERRA - Aglio Rosso, TALEA - Confetture e Miele, SALUMI GRUFA'