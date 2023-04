Il Letto Ovale: si ride a crepapelle al Teatro Moderno

Tornano al Teatro Moderno delle vecchie conoscenze che hanno fatto divertire il pubblico con grandi successi come: Un matrimonio perfetto, Se devi dire una bugia è meglio dirla grossa, Taxi a due piazze, Parole parole, Non c'è due senza te.

Dal 28 al 30 aprile in ben quattro repliche tornano sul palco del Moderno: Matteo Vacca (che cura anche la regia), Martina Zuccarello, Claudia Ferri, Elisa Pazi, Eleonora Santini, Walter Del Greco, Alessandro Bevilacqua, Erik Bastianelli e Floriana Corlito ne “Il Letto Ovale”.

Una divertente commedia degli equivoci che vede protagonisti Filippo e sua moglie Giovanna, il migliore amico di lui e la migliore amica di lei (che sono sposati tra loro) chiedono ai due la casa in prestito per un appuntamento clandestino. Il caso vuole che si ritrovino tutti, mogli, mariti e amanti, nella lussuosa casa di Filippo e Giovanna, e a complicare le cose arrivano personaggi bizzarri, lettere d’amore finite nelle mani sbagliate in una girandola di equivoci, tradimenti, colpi di scena e tantissime risate.

Il Letto ovale è la versione italiana di una celebre commedia degli anni ’60 scritta da Ray Cooney e John Chapman che ha visto moltissime trasposizioni in tutto il mondo e anche in Italia.

L’appuntamento

È per ben quattro repliche venerdì 28 aprile alle ore 21.00, sabato 29 alle ore 17 e alle ore 21.00 e domenica 30 aprile alle ore 17.30. Per informazioni e prenotazioni sono a disposizione il numero 0773 66 05 50, l’indirizzo email info@modernolatina.it I biglietti sono acquistabili anche online sul circuito Ciaotickets.