Il Maestro e Anna Laura: una bipersonale al Garden Hotel di Latina

Arriva negli ampi spazi del Garden Hotel, in tutto il piano terra e nell’elegante lounge bar una bipersonale curata da Fabio D’Achille per MAD Museo d’Arte Diffusa.

Si tratta della mostra “Il Maestro e Anna Laura” pensata in occasione dei venti anni di attività dell’artista Anna Laura Patanè e che vedrà in esposizione numerose opere su tele e tavole in tecnica mista realizzate in questo ventennio dall’artista pontina e gli olii su tela del suo maestro, il pittore e incisore Alberto Serarcangeli.

Una mostre che racconta di un legame, rimasto vivo negli anni, che è nato come passaggio di saperi e si è sviluppato in uno scambio creativo di stimoli e reciprocità, come ben descrive la storia dell’arte Francesca Piovan, autrice del testo critico che accompagna la mostra “Un importante sodalizio. Importante perché profondo, nutrito, coltivato negli anni, rigoglioso nei tempi, in una sintesi di reciprocità divulgativa e costruttiva, in un flusso liquido, continuo. L’empatica binarietà si ravvisa istantaneamente. I due divengono uno, nella proiezione del saper fare … Ma nulla, seppur teatralmente costruito, è casuale. Tutto è presenza e compresenza.”

La mostra sarà inaugurata mercoledì 29 novembre e sarà aperta al pubblico fino al 31 dicembre.