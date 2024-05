Se leggi ti lib(e)ri: Il Maggio dei Libri sui Monti Lepini e a Latina

Orario non disponibile

Torna puntuale come ogni anno il Maggio dei Libri, la manifestazione che promuove la lettura come strumento per acquisire conoscenza e consapevolezza.

Anche la Compagnia dei Lepini in collaborazione con il Sistema Bibliotecario dei Monti Lepini organizza una serie di iniziative e incontri che seguiranno i tre filoni principali: “Lib(e)ri di conoscere”, “Lib(e)ri di sognare” e “Lib(e)ri di creare” del tema Se leggi ti lib(e)ri.

La conoscenza diventa un mezzo per rispettare tutto ciò che è diverso e sé stessi e la lettura può essere uno degli strumenti più potenti per seguire questo cammino di felice convivenza e integrazione tra idee, valori ed esistenze.

Anche quest’anno si avrà un ricco calendario di appuntamenti che dal 9 maggio al 1 giugno animeranno Bassiano, Carpineto Romano, Cisterna, Cori, Gorga, Maenza, Norma, Pontinia, Priverno, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Segni, Sezze. Gran finale a Latina con la Fiera del Libro che si terrà il 31 maggio e 1 giugno presso la Piazzetta del quartiere Nicolosi.

Incontri con autori e dibattiti che vedranno protagonisti la vivace scena letteraria pontina: i suoi scrittori, i suoi studiosi, gli editori e tantissimi appassionati.

Il programma della manifestazione

giovedì 9 maggio

Carpineto Romano ore 18:00 Biblioteca Comunale

COME ACQUA AMARA

di LUCIA FUSCO ED. Sintagma

venerdì 10 maggio

Priverno ore 18:00 Biblioteca Comunale

LA CENA DEGLI ORACOLI

di Eros Ciotti ED. Metropolis Novecento

sabato 11 maggio

Pontinia ore 17:00 Museo dell'Agro Pontino

GIALLO NELLA PALUDE REDENTA

di Antonio Scarsella ED. Atlantide

domenica 12 maggio

Segni ore 18:00 Biblioteca Comunale

LA SPIRITUALITÀ DI ALDO MORO

di Giancarlo Loffarelli ED. Pazzini

giovedì 16 maggio

Cori ore 17:30 Biblioteca Comunale

RACCONTI LEPINI

a cura di Mauro Nasi ED. Sintagma

venerdì 17 maggio

Sezze ore 18:00 Museo Archeologico - Sala d'Ercole

Ho VISSUTO TRE VITE

di Maurizio Vaccaro ED. Atlantide

sabato 18 maggio

Roccagorga ore 18:00 Biblioteca Comunale

IL SAPORE DEI RICORDI. SOTTO 13 GUSTOSI RACCONTI

di Roberto Campagna ED. del Roveto



domenica 19 maggio

Valvisciolo ore 18:00 Sala Savastano

IL CARAVAGGINO - TOMMASO DONINI

di Sonia Testa

giovedì 23 maggio

Maenza ore 18:00 Castello Baronale

LA SPIRITUALITÀ DI ALDO MORO

di Giancarlo Loffarelli ED. Pazzini

venerdì 24 maggio

Gorga ore 11:00 Scuola Primaria Turati

UBI. STORIA DI UN HOMUNCULUS di Loris Fabrizi ED. PAV

sabato 25 maggio

Bassiano ore 18:00 Biblioteca comunale

REBUS BANKSY di Andrea Del Monte ED. Ensemble

domenica 26 maggio

Cisterna di Latina ore 18:00 Biblioteca comunale - Sala Polivalente

SVEVA CAETANI DI SERMONETA

di Pietro Vitelli ED. Atlantide

giovedì 30 maggio

Sezze ore 18:00 Museo Archeologico - Sala D'Èrcole

ANGELUS PACIS

di Jeph Anelli ED. Porto Seguro

venerdì 31 maggio

Roccasecca dei Volsci ore 18:00 Sala Consiliare

MI CHIAMO TOMMASO

di Rosella Tacconi ED. Artegraf

sabato 1 giugno

Norma ORE 18:00 Museo Archeologico - Sala Conferenze

IL CRANIO IN GIALLO

di Marco Mastroleo ED. PAV

31 maggio – 1 giugno

FIERA DEL LIBRO LATINA

Piazzetta Quartiere Nicolosi

direzione artistica a cura di Antonio Scarsella, Scrittore