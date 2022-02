Il Matto 2 in scena al Sottoscala 9

Nell’ambito delle interessanti iniziative culturali ospitate dal Sottoscala 9 arriva lo spettacolo di e con Massimiliano Loizzi “ Il Matto 2”.

Il Matto 2 fa parte di una serie di monologhi di satira che Loizzi porta in scena dal 2015 in oltre 300 repliche con un successo di pubblico e critica.

Questo spettacolo in particolare, in bilico tra denuncia e intrattenimento racconta in chiave satirica i tragici fatti accaduti a Genova esattamente vent’anni fa durante il G8. In questo spettacolo Loizzi porta in scena una girandola di personaggi: giudice, avvocati, testimoni, giornalisti, carabinieri, onorevoli, manifestanti, Giuliani stesso e persino Dio, per raccontare quella che Amnesty International ha definito “La più grave sospensione dei diritti democratici in un Paese occidentale dopo la seconda guerra mondiale”. Una ricostruzione dei fatti basata su ricerche, documenti testimonianze e atti processuali riguardanti l’omicidio di Carlo Giuliani, avvenuto nel luglio del 2001.

L’appuntamento

È per domenica 20 febbraio per partecipare è consigliabile prenotare chiamando il numero 333 597 4737 attivo dal giovedì alla domenica dalle ore 18. Obbligatori Green Pass rafforzato e mascherina Ffp2.