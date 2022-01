Il Mio Mare: la rassegna alla Casa del Combattente

Nuovo appuntamento culturale presso la Casa del Combattente di Latina organizzato dall’Associazione Nazionale Marinai d'Italia (ANMI), Gruppo di Latina: Il Mio Mare.

Da domenica 30 gennaio a domenica 6 febbraio, nel rispetto delle normative anti COVID-19 attualmente vigenti, si terrà una rassegna tutta dedicata al mare: conferenze, incontri, attenzione per l’ambiente e per il territorio, il tutto impreziosito dalla mostra delle opere “marine” artigianali di Sandro Arcieli, fondatore e Presidente del Circolo Subacqueo “Apnea Latina”.

La mostra sarà una particolarissima cornice e motore propulsore degli eventi: sarà inaugurata domenica 30 gennaio con la conferenza “Tutela e conservazione delle acque marine” durante la quale Sandro Arcieli con il figlio Ferruccio, entrambi istruttori federali FIPSAS e pluripremiati atleti per le innumerevoli partecipazioni alle Gare Selettive ed ai Campionati di Pesca Subacquea in Apnea scopriranno e racconteranno la storia delle varie opere. I lavori di Sandro Arcieli sono realizzati con diversi materiali e oggetti recuperati dal 2012 a oggi durante le pulizie dei fondali marini da parte di gruppi di volontari del Circolo Subacqueo Apnea Latina. Le opere saranno in mostra fino alla chiusura della rassegna, il 6 febbraio, quando ci sarà la possibilità di acquistarle. Parte del ricavato servirà a finanziare le prossime immersioni di pulizie dei fondali marini e pulizia delle spiagge da parte dei volontari.

Ricco il calendario degli appuntamenti della rassegna: dopo la conferenza iniziale si proseguirà lunedì 31 gennaio con la conferenza Il litorale di Latina - L’apertura del Presidio della Capitaneria di Porto Guardia Costiera alla quale parteciperanno il Sindaco di Latina, Dott. Damiano Coletta, l’Assessore alla Marina, Dott.ssa Adriana Calì, e i Comandanti del Compartimento Marittimo di Gaeta e del Circondario Marittimo di Terracina, Autorità marittime competenti per il territorio di Latina.

Finalmente per l’inizio della stagione balneare 2022 anche Latina avrà un presidio della Capitaneria di Porto Guardia Costiera che avrà sede presso la struttura presente nel Parco Vasco da Gama.

Martedì 1 febbraio alle 17.30 saranno presentati alcuni libri della collana Storie di mare, edita dalla casa editrice All Around in collaborazione con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera. In particolare la giornalista Marina Viola, redattrice capo del "Notiziario della Guardia Costiera”. Presenterà il libro “Incanto nel blu - Le Aree marine protette dove la natura trionfa” un compendio che descrive i due parchi archeologici sommersi, il Santuario internazionale dei cetacei e le 29 aree marine protette italiane, tra le quali troviamo l’area marina protetta di delle Isole di Ventotene e Santo Stefano.

Mercoledì 2 febbraio si parlerà di nuovo di fondali marini con la conferenza “I relitti nei fondali marini pontini” a cura di Angelo Silvestri, subacqueo di Latina, fondatore e Presidente dell’Archeosub Pontino nato nel 1989, istruttore FIPSAS, che nel corso della sua pluridecennale attività ha rinvenuto e recuperato dai fondali marini innumerevoli reperti archeologici che sono stati consegnati per essere custoditi nella sezione marina istituita presso il Civico Antiquarium Procoio di Borgo Sabotino. Tra i vari rinvenimenti di Silvestri si ricorda il recupero, avvenuto nel 1997, del velivolo “Curtiss P 40 L Warhawk”, un monoplano monomotore monoposto di fabbricazione statunitense che nella prima metà degli anni quaranta fu impiegato dagli alleati come aereo da caccia o cacciabombardiere in molti dei teatri in cui si combatté la seconda guerra mondiale, restaurato e ora custodito presso il Museo storico di Piana delle Orme.

Giovedì 3 febbraio, alle ore 17,30 durante il secondo appuntamento con i libri della collana “Storie di mare”, sarà presentato il libro “SILURATE! 24 luglio 1943 L’affondamento del postale Santa Lucia” di Luciano Zani, Professore ordinario di Storia contemporanea presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche della Facoltà di Scienze politiche della Sapienza Università di Roma.

Il libro racconta un drammatico episodio avvenuto nelle acque del nostro mare nel 1943 che vide coinvolto il Santa Lucia, un piroscafo che svolgeva il collegamento tra il continente e le isole pontine. Il piroscafo fu colpito da alcuni aerosiluranti inglesi che ne provocarono l’affondamento, causando la morte di 65 persone, tra equipaggio e passeggeri.

Proseguono gli appuntamenti letterari con la collana Storie di Mare venerdì 4 febbraio sempre alle 17.30 con la presentazione del libro “NAVI MUTE - Il mistero sulla morte del Comandante Natale De Grazia” dei giornalisti Giampiero Cazzato e Marco Di Milla. Il libro cerca di fare luce sulle vicende della misteriosa morte del Comandante De Grazia, avvenuta nella notte tra il 12 e il 13 dicembre 1995, qualche giorno prima del suo trentanovesimo compleanno. Il comandante, che faceva parte di un pool investigativo della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, stava indagando sugli affondamenti di navi sospettate di trasportare rifiuti pericolosi o radioattivi, quando durante un viaggio di lavoro a La Spezia morì. Secondo le prime indagini la morte fu per cause naturali ma con un nuovo esame autoptico venne fuori che il malore che lo uccise era causato da sostanze tossiche.

Penultimo appuntamento della rassegna, sempre dedicato alla letteratura, sarà sabato 5 febbraio con Gian Luca Campagna che presenterà “Mediterraneo Nero” un romanzo che racconta in toni noir la storia di un giornalista che indaga sulle storie delle “navi dei veleni affondate nel mare nostrum”. Accanto a Gian Luca Campagna, la giornalista pontina Graziella Di Mambro

La manifestazione gode del Patrocinio della Provincia e del Comune di Latina e l’avallo della Marina Militare, della Guardia Costiera, del Ministero della Transizione Ecologica, della Presidenza Nazionale ANMI, della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS) e del Museo Storico di Piana delle Orme.