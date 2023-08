Il Parco delle Stelle: osservazione astronomica a Pantanello

€ 8,00 adulti; € 6,00 soci LIPU; € 5,00 dai 7 ai 17 anni: gratuito per minori di 7 anni

La notte di San Lorenzo, che cade in agosto, è conosciuta anche come la notte delle stelle cadenti. In effetti nel mese di agosto questo fenomeno è molto frequenta ed è quindi facile assistere a questo splendido spettacolo.

L’astronomia è una scienza che permette di unire sapere, calcolo matematico, fisica e tecnologie avanzate alla poesia, al mito e alle serate romantiche.

La Lipu sezione di Latina in collaborazione con l’Associazione Pontina di Astronomia organizza per la serata di sabato 12 agosto una Passeggiata tra le Stelle: ovvero una osservazione del cielo attraverso telescopi professionali dallo splendido parco di Pantanello.

Una serata per scoprire le costellazioni visibili in estate, i miti a esse legati e tante curiosità raccontate da guide esperte, oltre ovviamente alle tante stelle cadenti. L’osservazione delle stelle attraverso i telescopi sarà preceduta da una passeggiata nel parco.

L’appuntamento

È dunque presso il Parco di Pantanello sabato 12 agosto a partire dalle ore 18.45. Per partecipare è necessaria la prenotazione da effettuare chiamando il numero 3273860129, inviando un messaggio Whatsapp al numero 3271057822 o inviando una email all’indirizzo oasi-parcopantanello.frc@lipu.it. Per i partecipanti è fortemente consigliato indossare scarpe comode, portare con sé cena al sacco, una torcia e un telo sul quale sedersi.

Programma della serata

Ore 18.45 accoglienza

Ore 19.20 passeggiata al tramonto in Oasi

Ore 21.20 osservazione del cielo stellato