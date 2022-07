Il Parco e la Commedia: la rassegna che unisce teatro e natura

Indirizzo non disponibile

Torna per la sua XI edizione la rassegna Il Parco e la Commedia promossa dalla Pro Loco di Sabaudia con la direzione artistica di Umberto Cappadocia e del presidente dell’Associazione Gennaro Di Leva, con i patrocini di Regione Lazio, Città di Sabaudia, Parco Nazionale del Circeo, UILT- Unione italiana libero teatro e Consorzio Pro Loco Circe.

Diciannove spettacolo che si terranno dal 16 luglio al 6 agosto nella cavea del centro visitatori del Parco Nazionale del Circeo a Sabaudia. Una rassegna che unisce teatro e natura e che è ormai una tradizione dell’estate pontina.

Emozioni, impegno, leggerezza, ironia sono il filo conduttore della rassegna che ospita sia compagnie locali, importanti realtà culturali ormai consolidate, e compagnie provenienti da altre città che arrivano per la prima volta o tornano ad essere graditi ospiti de Il Parco e la Commedia. Diciannove spettacoli in diciotto serate: una programmazione variegata per tutti i gusti e tutte le età, infatti uno spettacolo sarà dedicato anche ai bambini.

Tra le novità di questa edizione è l’inserimento di uno spettacolo di danza, un linguaggio finora poco esplorato da questa rassegna.

Anche quest’anno il pacifico e regolare svolgimento della rassegna, che ormai richiama oltre 15mila persone ogni anno, sarà garantito dalla presenza dell’ANC – Nucleo volontariato e protezione civile Sabaudia, dei soci dell’Atletica Sabaudia, dei consiglieri della Pro Loco Sabaudia e di tanti volontari.

L’evento, come sempre, sarà ad ingresso gratuito grazie al sostegno economico degli sponsor.

Il programma della rassegna

sabato 16 luglio

ore 21.00 Quando si dice II caso

scritto e diretto da Anna Fraioli, Compagnia La Bottega dell'Attore Roma

domenica 17 luglio

ore 21.00 Il diario di Adamo ed Eva

di MarkTwain, regia Barbara Chiesa, Compagnia TNT Company E.T.S. Roma

lunedì 18 luglio

ore 21.00 Titty Twister

regia di Maria Izzo, Compagnia Ass. Sarah Bernhardt Roma

martedì 19 luglio

ore 21.00 Tarantella: ritmi popolari in viaggio

regia di Viola Centi, Coreografie e danza: Andrea De Siena, Viola Centi, Giulia Pesole Roma

mercoledì 20 luglio

ore 21.00 FRECHETE

di e con Walter Del Greco , Compagnia Il Teatro di Alice Roma

giovedì 21 luglio

ore 21.00 lo...nun me sposo!

regia di Titti Marino Compagnia Napul'è... Na Sabaudia

venerdì 22 luglio

ore 21.00 La paura numero uno (oggi)

regia di Angelo Grieco Compagnia Insieme per caso Roma

sabato 23 luglio

ore 21.00 Dormiamo insieme

regia di Angelo Grieco Compagnia Insieme per caso Roma

domenica 24 luglio

ore 19.00 Cappuccetto Red – spettacolo per bambini

regia di Titta Ceccano, Compagnia Matutateatro Sezze

ore 21.00 L’uomo la bestia e la virtù

regia di Gianni Pontillo, Compagnia Opera Ostia

lunedì 25 luglio

ore 21.00 Antiquariato orientale

regia di Dario de Francesco Compagnia SetteZeroTre Latina

martedì 26 luglio

ore 21.00 Racconta-mi

regia di Roberto D’AIonzo, Associazione DIAPHORÀ Latina

mercoledì 27 luglio

ore 21.00 Ripassi domani

regia di Gianni Mainardi, Anna Pacin, Compagnia Ass. Culturale Teatrale SMG Latina

giovedì 28 luglio

ore 21.00 Come nasce un capolavoro

di Giancarlo Loffarelli, Ass.ne Culturale Le Colonne Sezze

venerdì 29 luglio

ore 21.00 FB Forever

regia di Anna Maria Scampone, Compagnia Purpurin Priverno

sabato 30 luglio

ore 21.15 Achattone

regina di Gabriela Praticò, Compagnia Abbylus Roma

domenica 31 luglio

ore 21.15 L’Arte dell’Ipnosi

regia di Claudio Dezi, Compagnia Collettivo (in)stabile Colleferro

venerdì 5 agosto

ore 21.7 Parola di Wurlitzer

regia di Claudia Campagnola, Compagnia Ass. Culturale Rondini Roma

sabato 6 agosto

ore 21.00 Tutta Colpa di Noi

regia del Collettivo di Tapullo, Produzione teatrale Post-it 33 Roma