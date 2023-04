A Formia va in scena “Il piccolo principe in arte Totò"

€ 20.00 biglietto intero, € 15.00 ridotto under 35

Ultimo appuntamento con la rassegna Senza Sipario organizzata dal Teatro Bertolt Brecht e ospitata presso il piccolo teatro Iqbal Masih.

Sabato 15 aprile alle 20.30 andrà in scena “Il piccolo principe in arte Totò" di Antonio Grosso in scena con Antonello Pascale.

Lo spettacolo racconta la vita di uno dei più grandi Attori e Maestri della comicità internazionale che Napoli abbia mai partorito, Antonio De Curtis, in arte Totò, in particolare la sua giovinezza, il suo difficile cammino verso il primo grande successo.

Gli incontri, gli amici, gli amori, la famiglia, gli abitanti del rione Sanità, le delusioni, la vita da soldato, nello spettacolo si narra tutto ciò che ha contribuito a creare quella personalità e a forgiare quel grandissimo talento che lo hanno reso il “Principe” della Risata unanimemente riconosciuto.

Un omaggio a Totò, al lato psicologico e sensibile dell’uomo, che racconta un periodo della sua vita poco conosciuto dal grande pubblico.

In scena i due attori impersonano tutti i personaggi in un coinvolgente e divertente racconto di vita.

L’appuntamento

È dunque per sabato 15 aprile alle ore 20.30 presso il Piccolo Teatro Iqbal Masih di Formia. Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere al numero 327 3587181.