Il Sentiero degli Eremiti: da Itri a Fondi alla scoperta della Francigena del Sud

C’è sempre più attenzione sulla Via Francigena del Sud che percorre gran parte della provincia pontina e sono in programma vari eventi per promuoverla e valorizzarla come merita. Il primo appuntamento di quest’anno, organizzato dal DMO (Destination Management Organization) è dedicato agli appassionati di cammini e coordinato dal Gruppo dei Dodici.

Sabato 14 e domenica 15 gennaio sarà organizzato un suggestivo cammino tra natura, tradizione e storia che si snoda tra Fondi e Itri: “Il Sentiero degli Eremiti”.

L’evento, promosso dalla via Francigena del Sud, gode del patrocinio, oltre che dei Comuni di Fondi e Itri, anche del Parco naturale regionale dei Monti Aurunci, del Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi ed è promosso in collaborazione con l’Ostello Ossigeno e l’Associazione Onorato II Caetani.

Il programma

14 GENNAIO Itri - Santuario della Civita - Ostello Ossigeno circa 8 Km

Arrivo a Itri alle ore 9:00, trasferimento con pullman privato dalla stazione al centro di Itri, incontro- accoglienza con rappresentanti amministrazione locale in Piazza Umberto I. Breve visita del Centro Storico.

Si parte dal centro cittadino lungo la strada Civita Farnese voluta fortemente dai re di Napoli e dal papato per favorire il pellegrinaggio al santuario della Madonna della Civita protettrice della città di Itri, in contrada Raino si devia dalla strada per prendere il sentiero che annualmente i devoti percorrono per andare in pellegrinaggio presso il santuario, successivamente si riprende la Civita Farnese per raggiungere l'Ostello Ossigeno. Sul percorso si incontrano molte edicole votive.

Cena, pernottamento e colazione presso Ostello Ossigeno: euro 45

15 GENNAIO - Ostello Ossigeno – Fondi circa 15 Km

Dall'ostello ossigeno si prende il sentiero che costeggia il monte le Vele e raggiunge l'antico eremitaggio benedettino di San Vennitto, da qui attraverso sentiero CAI si raggiunge l'orto botanico in località crocette e la chiesa di Santa Maria Romana (o vallumana) con la caratteristica sorgente; dalla chiesa si imbocca il sentiero che porta verso Fondi passando per l'antico insediamento preromano di Pianara, recentemente indagato da archeologi delle università di Pavia e Siena. In ultimo si raggiunge Fondi e Villa Placitelli dove tra gli alberi di agrumi si possono scorgere i resti di un tempio dedicato alla dea egizia Iside. Merenda presso la Casa del Pellegrino.

L’appuntamento

È dunque per sabato 14 e domenica 15 gennaio a Itri e Fondi. Per ricevere maggiori informazioni e prenotare sono a disposizione l’indirizzo email segreteria@dmofrancigenasudlazio.it e il numero 320 61 96 535.