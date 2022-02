Il Sentiero di Circe: primo incontro di disegno dal vero al Museo Cambellotti

Prende il via la sperimentazione partecipata del progetto Il Sentiero di Circe ideato dall’Associazione di promozione sociale Circe.

Il progetto nasce per valorizzare le bellezze naturalistiche e artistiche del Parco del Circeo proponendo la riscoperta dei luoghi attraverso le Arti Visive e la promozione di itinerari percorribili in bicicletta e a piedi. Dunque si prospetta nel giro di un anno di ricostruire ben 26 tappe attraverso incontri itineranti di disegno ai quali la cittadinanza potrà partecipare in maniera libera.

Appassionati, artisti o semplici curiosi sono invitati a partecipare attivamente a questi incontri che permetteranno di conoscere meglio le bellezze di casa nostra e viverle appieno attraverso l’Arte e il disegno, lo sketching.

La prima di queste 26 tappe che uniranno punti di interesse di Latina e provincia sarà ospitata dal Museo Duilio Cambellotti sabato 5 febbraio.

Dalle 16 alle 19 si svolgerà una sessione di disegno dal vero e una introduzione a cura della storica dell’Arte Elena Damiani. I partecipanti saranno accolti dai saluti di Elena Lusena direttrice amministrativa del Musei Civici del Comune di Latina.

L’intervento critico di Elena Damiani sarà utile per capire perché un itinerario di riscoperta dei luoghi naturali del Parco Nazionale del Circeo parte dal Museo Cambellotti. Proprio conoscendo la figura dell’artista romano che attraverso una girandola di tecniche e linguaggi diversi è stato cantore e divulgatore della nascita di Latina, del grande lavoro di bonifica delle paludi e della vita prima e dopo l’intervento dell’uomo. Attraverso le opere di Duilio Cambellotti può iniziare un percorso di osservazione dei luoghi con nuovi occhi, gli occhi dell’arte.

La sessione di disegno dal vero si articolerà in tre momenti: una prima fase Micro – disegnare l’arte di Duilio Cambellotti, una seconda fare Macro: disegnare architettura e spazi di Oriolo Frezzotti e una fase conclusiva di confronto tra i partecipanti sui disegni realizzati.

L’appuntamento

È per sabato 5 febbraio alle ore 16.00 presso il Museo Civico Duilio Cambellotti di Latina. la partecipazione è gratuita ma è obbligatorio il green pass rafforzato e la prenotazione da effettuare collegandosi al sito dedicato