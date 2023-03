Al Moderno Roberto Ciufoli ne “Il Sequestro”

Nuovo divertente appuntamento al Teatro Moderno che ospita come sempre grandi commedie e talenti del mondo dello spettacolo conosciuti in tutta Italia e oltre. Andrà in scena dal 10 al 12 marzo Il Sequestro, commedia di Fran Nortes inedita in Italia che vede in scena Roberto Ciufoli, Nino Formicola, Sarah Bracchi, Daniele Marmi e Alessandra Fabietti, diretti da Rosario Lisma.

La commedia, in maniera ironica e travolgente, tratta temi purtroppo sempre molto attuali del potere che schiaccia i più deboli, della macchinosità della burocrazia, della corruzione e del lavoro che è sempre più un privilegio e meno un diritto di ciascuna persona.

Paolo, buon padre di famiglia, per sventare la speculazione edilizia che metterebbe in strada tanti innocenti, decide di rapire e tenere sotto sequestro il giovane Angelo, figlio del Ministro che si appresta a firmare questo terribile decreto. Una commedia divertente che è anche un viaggio, eroico e rocambolesco verso la riconquista della Dignità.

L’appuntamento

È per ben quattro repliche: venerdì 10 marzo alle ore 21.00, sabato 11 alle ore 17 e alle ore 21.00 e domenica 12 marzo alle ore 17.00. Per informazioni e prenotazioni è a disposizione il numero 0773 66 05 50, l’indirizzo email info@modernolatina.it e il circuito CiaoTikets.