Il Silenzio dell’inchiostro: il libro d’artista in mostra a Bassiano

Torna per la sua V edizione la mostra “Il Silenzio dell’Inchiostro”, rassegna di arti visive contemporanee che dal 2018 promuove il libro d’artista.

L’esposizione, ospitata presso il Museo delle Scritture Aldo Manuzio di Bassiano, sarà inaugurata sabato 19 novembre alla presenza delle autorità ed è curata da Vincenzo Scozzarella con la collaborazione di Antonio Fontana e Monica Giovinazzi.

Le opere in mostra, tutti libri d’autore realizzati da artisti contemporanei, dialogheranno con le testimonianze custodite nel Museo, all’interno di un percorso di parole e strumenti per la stampa e per la scrittura che dalle pratiche più antiche passa attraverso edizioni aldine e libri d’artista del Novecento.

I lavori a conclusione della mostra entreranno a far parte della collezione, ormai sempre più ricca e variegata, della Civica Raccolta del Libro d’artista di Bassiano - intitolata all’artista romana “Valeria Gramiccia”.

L’appuntamento

È dunque presso il Museo delle Scrittura Aldo Manuzio di Bassiano, per l’inaugurazione sabato 19 novembre alle ore 18.00 e poi dal martedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 fino al 19 dicembre.

Le opere in mostra sono di: Paolo Biagioli, Mariangela Calabrese, Salvatore Giunta, Luca Grossi, Maria Lai, Elio Licata, Bianca Madeccia, Alda Merini, Eleonora Monacelli, Sara Montani, Francesca Nicchi, Rosella Restante, Raffaele Romano, Marilena Scavizzi, Gabriele Tognoloni.