Il Sol dell’Avvenire: Nanni Moretti a Latina per presentare il suo nuovo film

Gli incontri con gli autori, si sa, sono momenti preziosi sia prima che dopo la lettura di un libro o la visione di un film, un’occasione di scambio e comprensione maggiore sia dei contenuti che delle intenzioni degli autori stessi, per questo il ritorno di Nanni Moretti a Latina è un evento da non lasciarsi sfuggire.

Infatti il regista, attore e autore romano sarà al Cinema Corso venerdì 5 maggio per presentare il suo ultimo film “Il Sol dell’Avvenire” che, uscito nelle sale il 20 aprile scorso, sarà in concorso alla 76esima edizione del Festival del Cinema di Cannes a metà maggio.

Un’occasione imperdibile sia per chi ama il suo cinema sia per chi non lo segue particolarmente perché questo film, osannato dalla critica per aspetti anche molto diversi tra loro, è una summa del suo tipico modo di fare film, ma non è la sua solita disamina socio-politica. È il racconto, sospeso tra vita e cinema, della caduta dei valori degli ultimi decenni e della ricerca di qualcosa di nuovo in cui credere, in cui avere fiducia e a cui aggrapparsi. Un sentimento decisamente comune a tutti gli italiani, indipendentemente dal credo politico.

Dunque Nanni Moretti sarà presente a partire dalle ore 21.00 per la proiezione del film e per un dibattito di approfondimento, condotto dal regista pontino Renato Chiocca. Il regista sarà disposizione del pubblico per parlare e comprendere insieme questo sentimento comune e guardare al futuro in maniera meno cupa di quanto il presente potrebbe prospettare.

L’appuntamento

È per venerdì 5 maggio alle ore 21.00 presso il Cinema Corso di Latina. È possibile acquistare i biglietti in prevendita (senza costi aggiuntivi sul prezzo) recandosi al botteghino del cinema.