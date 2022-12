Immagini in Musica: concerto al Liceo Manzoni

Arrivano gli eventi collaterali annunciati durante la presentazione del Primo Concorso di Fotografia Città di Latina, gran parte dei quali saranno realizzati in collaborazione con le scuole della città (Istituto V. Veneto, Liceo Artistico Buonarroti, Liceo Manzoni), in un’ottica di valorizzazione dei talenti dei nostri giovani e di coinvolgimento degli studenti nel mondo culturale cittadino.

Tra i primi eventi il 21 dicembre alle ore 16.00 ci sarà il concerto Immagini in Musica durante il quale si esibiranno gli allievi del Liceo Musicale Manzoni presso l’aula magna dell’istituto.

A introdurre le esibizioni, i contributi inviati da Tiziano Ferro e Mattia Perin, due talenti di Latina che sono diventati ambasciatori positivi della comunità pontina nel mondo: una nell’ambito dello spettacolo, l’altro in quello dello sport.

La manifestazione sarà presentata dalla dirigente prof.ssa Paola Di Veroli e dal presidente onorario dell’Associazione Mater Matuta Alfredo Loffredo e dal presidente Bruno Bulgarelli. Questo evento segue la mostra allestita all’inizio di dicembre presso il circolo cittadino dal Liceo Artistico “Buonarroti” di Latina e seguirà una mostra fotografica e di costumi a cura degli studenti dell’Istituto “V. Veneto”.

L’appuntamento

È dunque presso l’aula magna Salvezza del Liceo Manzoni mercoledì 21 dicembre alle ore 16.00.

Programma

Flûte Ensemble

CINEMA MORRICONE

- Gabriel's Oboe da “Mission”

- Love Theme da “Nuovo Cinema Paradiso”

- Tema da “C’era una volta il West”

Flauti: Francesco Pica (2°), Alessandro Bravatà, Francesca Dei Giudici, Giulia Fiorentini, Damiano

Scaraggi, Claudia Visca (3°) Sara Scorsini (4°), Amy Lombardi (5°), Fiorella Macchiarulo (Ex)

Flauto in sol: Giovanni Orefice (5°)

Direttore: Prof. Gianni Cellacchi

Manzoni strings

A. Vivaldi Concerto in si min per 4 violini, violoncello, archi e cembalo Op. 3 n.10 RV 580 (Allegro)

Solisti: Viol 1 Giulia Cellacchi

Viol 2 Iris Lakavaja

Viol 3 Matteo Heylen

Viol 4 Rachele Melis

Violoncello concertante Deborah Rinaldi

Violoncello di ripieno Letizia Orofino

Basso continuo Doriana D'Angelo.

Tutti: Violini 1 Jasmine Buha, Marzio Cardarelli, Violini 2 Chiara Moscarella, Gianmarco Colangeli,

Violini 3 Alessia Balan, Violini 4 Clark Tica, Giuseppina Scarpellino, Viola 2 Alessandro Simboli,

Violoncelli Giovanni Fabietti, Alice Iannelli, Alice Nicolini, Contrabbassi Francesco Astorino, Andrea

Marcelli

F. Chopin Studio op. 10 n.12

Pianoforte Daniele Di Sauro

A. Mangorè Barrios, Danza Paraguaya

Duo di chitarre: Gabriele Fabbri - Matteo Di Massa

R. Strauss valzer “Mein Herr Marquise” dal “Pipistrello”

Canto Siria Longhitano

F. Sor, Introduzione e Variazioni su un Tema di Mozart op. 9

Chitarra Gabriele Fabbri

F. Chopin Valzer op.70 n.1

Pianoforte Gerardo Canistro

L. Bernestein Glitter and be Gay dal musical Candide

Canto Vanessa Cocuzzi

F. Chopin Studio Op. 10 n. 4

Pianoforte Sebastian Hauca

C. Basie - F. Sinatra Fly me to the moon

Canto e pianoforte Laura Sangermano

Manzoni strings

A. Corelli Concerto grosso Op.6 No.8 “Fatto per la Notte di Natale” - movimenti vari.

Concertino: Violino 1 Giulia Cellacchi, Violino 2 Iris Lakavaja, Violoncello Deborah Rinaldi, Basso

Continuo Doriana D'Angelo.

Concerto Grosso: Violino 1 Rachele Melis, Violino 2 Matteo Heylen, Violoncello Letizia Orofino,

Contrabbasso Francesco Astorino

Ensemble di trombe

R. Strauss Also sprack zarathustra

M. Post P. Carpenter, Theme From The A - Team