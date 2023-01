Immagini, Luce e Natura: l’incontro all'interno del Premio di Fotografia Naturalistica di Latina

Torna per la sua terza edizione il Premio di fotografia naturalistica Città di Latina, Obiettivo Ambiente organizzato dalle associazioni: Cammino, Italia Nostra Latina, Comitato Pro Parco Urbano Acque Medie, Igers Latina e Vacanze Pontine, con il Patrocinio del Comune di Latina.

Dopo il primo step, la camminata fotografica INSTAWALK che si è tenuta lo scorso 11 dicembre presso il canale Mastropietro, e il percorso di Educazione Fotografica e ambientale avviato nelle scuole a cura della fotografa Umbi Meschini con l’ausilio di volontari dell’associazione Il Cammino al quale parteciperanno circa 800 alunni fino a marzo, si svolgerà sabato 14 gennaio un incontro aperto agli appassionati di fotografia ma anche a tutti i cittadini che desiderano guardare il nostro splendido territorio con occhi diversi.

Il concorso che quest’anno prende il titolo di “… naturalmente, terra pontina” infatti vuole immortalare le bellezze naturalistiche di cui la nostra provincia è così ricca, tutti posso iscriversi (rispettando il regolamento) scattando fino a tre foto, postandole con una breve introduzione utilizzando l’hashtag #ObiettivoAmbiente2023

L’incontro di sabato 14 gennaio che avrà per argomento “Immagini, luce e natura” si terrà presso la Casa di Quartiere, ex scuola, di Via Milazzo a Latina e vedrà partecipare il Sig. Massimo Amodio, Presidente della Fondazione Roffredo Caetani, che mostrerà immagini dei luoghi dei Caetani tra l’800 e primi 900 attingendo dall'Archivio della Fondazione per raccontare paesaggi d'altri tempi. Proseguirà Mauro Iberite, biologo e professore della Sapienza che ci parlerà della ricchezza della biodiversità in Agro Pontino. In conclusione l’intervento del fotografo naturalista Daniele Bortolotta che parlerà dell’interpretazione del territorio, del paesaggio e delle sue luci meravigliose.

Il concorso proseguirà il 22 gennaio con una uscita fotografica in terra pontina accompagnati da Daniele Bortolotta.

L’appuntamento

È per sabato 14 gennaio alle ore 18.00 presso la Casa di Quartiere di Via Milazzo a Latina.