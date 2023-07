Il Suono del Silenzio: il concerto all’alba in spiaggia

Torna per un unico appuntamento Immersioni Sonore, una rassegna di eventi che unisce lo spettacolo dell’alba e del tramonto sul mare con la musica, in attesa di una più ampia edizione nel 2024.

Domenica 30 luglio alle ore 5.45 del mattino si terrà l’esibizione di Flavia Di Tomasso al violino e Monica Colabattista al gong: una vera e propria esperienza multi sensoriale.

Il concerto, dal titolo Il Suono del Silenzio, è organizzato da Luogo Arte Events e si terrà presso il quarto chiosco, da Umberto, a sinistra di Capoportiere.

L’ingresso è a sottoscrizione libera.

L’appuntamento

È dunque per domenica 30 luglio alle 5.45 sul lungomare di Latina. Il concerto è in spiaggia, si consiglia di portare un asciugamano per sedersi sulla sabbia. Per ricevere maggiori informazioni è a disposizione il numero328 837 9615.