Imprinting: spettacolo di danza all’Ateneo delle Arti di Latina

Prosegue la stagione di musica, danza e recitazione dell’Ateneo delle Arti diretto da Valentina Zagami con un appuntamento che entusiasmerà il pubblico: domenica 12 marzo alle ore 18.30 andrà in scena lo spettacolo Imprinting.

In scena la “Uscite di emergenza dance company” che attraverso la danza riflette, come suggerisce il titolo dello spettacolo, sulle tecniche di apprendimento che avvengono nelle prime ore dopo la nascita: tra istinto, spirito di sopravvivenza e fortissimo desiderio di vita e conoscenza.

Imprinting è un viaggio onirico in cui i corpi si muovono in una finestra temporale che non segue alcun ordine né logico né cronologico, immerso in un’atmosfera surreale. La performance, attraverso la fluidità dei corpi, mira a risvegliare gli imprinting sensoriali del pubblico, stampando nella mente immagini, suoni, contatti e movimenti.

A dirigere i ballerini il coreografo e danzatore Davide Romeo, la cui guida si distingue per una linea coreografica fluida e sperimentale, in costante evoluzione e aperta alla contaminazione di diversi linguaggi.

L’appuntamento

È dunque per domenica 12 marzo alle ore 18.30. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 0773 1751162 e 393.9465282 o inviare una email all’indirizzo direzione@ateneodellearti.it. È possibile acquistare i biglietti sul sito o in sede presso l’Ateneo delle Arti. Agevolazioni per under 25, over 60, iscritti Ateneo delle Arti. Sconti speciali per gli allievi delle scuole di danza della Provincia di Latina.