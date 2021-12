In alto i nostri cuori: il Natale al cimitero di Latina

Torna per la sua VI edizione la manifestazione In Alto i Nostri Cuori, che si tiene ogni anno poco prima di Natale presso il piazzale del Cimitero di Latina.

Il periodo delle feste è sempre molto difficile per chi ha perso dei cari: un genitore, un figlio, un coniuge o un caro amico, si vorrebbe averli accanto anche solo per farsi a vicenda gli auguri anche se non è possibile. La manifestazione nasce con l’intento di far volare in cielo le nostre parole affidate a una lanterna per raggiungere in qualche modo chi non c’è più.

Tutti sono invitati a partecipare scrivendo un messaggio su una lanterna da recapitare in cielo, le lanterne saranno lasciate libere di volare tutte insieme in un suggestivo momento accompagnato da musica di sottofondo.

Anche quest’anno accanto al lancio di lanterne è stato allestito un albero di Natale dove poter appendere una preghiera o una dedica come decorazione.

L’appuntamento

È per domenica 19 dicembre alle ore 17.30, dopo i saluti di rito, la lettura di una delle dediche che voleranno in cielo, le lanterne saranno accese e lasciate volare via.