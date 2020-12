In alto i nostri cuori: la V edizione al cimitero di Latina

È risaputo che proprio nel periodo delle feste natalizie si sente ancor di più la mancanza delle persone care che non ci sono più. È proprio per raggiungerle idealmente che è nata In Alto i Nostri Cuori, l’iniziativa, giunta alla sua V edizione, che prevede il lancio di lanterne con allegato un messaggio per i cari estinti che si tiene ogni anno a ridosso del Natale presso il piazzale del Cimitero di Latina.

Purtroppo quest’anno a causa delle norme di contenimento dell’epidemia di Coronavirus non sarà possibile tenere l’iniziativa come di consueto, ma è stato allestito un albero di Natale all’ingresso della parte storica del cimitero dove poter appendere il proprio messaggio: un ricordo, una preghiera, un pensiero per chi non c’è più.

Inoltre nella giornata di domenica 20 dicembre alle ore 18.00 una piccola delegazione di persone si occuperà del lancio simbolico di alcune lanterne che potrà essere seguito in diretta streaming sulla pagina Facebook dedicata all’evento.

