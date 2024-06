In Between: la personale di Monika Marchewka alla galleria Monti 8

Un nuovo evento sarà inaugurato sabato 8 giugno presso la galleria Monti 8 di Latina, si tratta della personale dell’artista polacca Monika Marchewka “In Between”.

La mostra, organizzata in collaborazione con la galleria londinese Artistellar, propone al pubblico l’ultimissima produzione di Marchewka: una delicata riflessione sul passaggio tra notte e giorno e le emozioni e sentimenti che questa transizione suscita in un animo sensibile.

Il forte legame con la natura e il mare permea le sue opere che si ammantano di un fascino misterioso, molto femminile e poetico. Come affermano gli organizzatori “In Between” proietta “ gli spettatori nei regni eterei dell’immaginazione” attraverso colori tenui e composizioni surrealiste.

L’appuntamento

È dunque per sabato 8 giugno alle 18.30 con l’inaugurazione presso la galleria Monti 8 di Latina. La mostra sarà aperta fino a sabato 29 giugno.

Cenni biografici: Monika Marchewka (1988) è un’artista polacca che vive e lavora a Gdynia, in Polonia. Nel 2013 ha conseguito la laurea in pittura presso l’Accademia di Belle Arti Jan Matejko di Cracovia, Polonia. Dopo la laurea, ha iniziato a lavorare come animatrice nel film Loving Vincent, e successivamente in The Peasants; (Società di produzione cinematografica BreakThru). Da quando ha lasciato i film BreakThru, ha dipinto a tempo pieno. Ha tenuto la sua prima mostra personale con Artisellar Gallery di Londra nel 2022 e ha partecipato a numerose mostre collettive in tutto il mondo (Salon 21 a New York, Monti8 in Italia, LAMB Gallery di Londra).