"In the Name of Jimi" ad Aprilia

All'interno delle celebrazioni per l'ottantesimo compleanno di Jimi Hendrix, Officine Motociclistiche Apriliane presenta due appuntamenti, tra cui un'esposizione, dedicate ad uno dei più grandi chitarristi della storia del rock.

"In the Name of Jimi" è il titolo scelto per omaggiare l'artista scomparso e la serata musicale proposta dall'organizzazione, durante la quale si esibiscono Fulvio Feliçiano e la sua band, con la special guest d'eccezione Leon Hendrix, fratello di Jimi.

A partire dalle 20 di mercoledì 7 dicembre, dunque, l'inaugurazione della mostra, con la presenza degli autori Emiliano Bartolucci e Claudia Mercolini, (fotografi e post-produttori fotografici), i quali propongono immagini rivisitate della star di Seattle e curano questo lavoro con il progettista illuminotecnico Fabio Zambardi. A seguire il concerto, dove è obbligatorio prenotare per partecipare (il numero è 348 552 9630).

Al termine, un omaggio ai musicisti a cura degli espositori e dell'attore Andrea Scaramuzza.