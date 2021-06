Biblioteca di Borgo Grappa: l’inaugurazione in compagnia di Massimo Porcelli

Quando si inaugura una nuova biblioteca è sempre un motivo di gioia e di arricchimento per il cittadino, quando capita in un’area decentrata il valore aggiunto è ancora maggiore.

Presso la sede della Pro Loco di Borgo Grappa, la Stazione del Sole, struttura polifunzionale dedita al “turismo lento”, domenica 27 giugno sarà inaugurata la Biblioteca del Borgo. Come celebrare nel migliore dei modi l’apertura di un luogo della cultura se non con la presentazione di un libro, per di più legato alla storia del nostro territorio?

Dunque in occasione dell’inaugurazione della Biblioteca del Borgo, sarà presentato il libro “Mia indimenticabile Consorte - La Grande Guerra dei Bassianesi” di Massimo Porcelli. Il racconto della Grande Guerra e della vita a Bassiano in quegli anni difficili attraverso le lettere dal fronte del nonno dell’autore. Grazie al racconto personale di una famiglia dilaniata dalla guerra, si percepisce il racconto più universale della Storia, realizzato attingendo oltre che all’archivio famigliare anche da vari archivi privati e pubblici, dopo una ricerca lunga oltre quattro anni.

L’argomento del libro, oltre ad avere uno stretto legame con il territorio e con il Borgo, sorto nel 1931 nell’ambito delle opere della bonifica integrale delle paludi pontine condotte dall’Opera Nazionale Combattenti ed al quale venne attribuito uno dei nomi dei luoghi in cui si svolsero le più cruenti vicende della Grande Guerra, il Monte Grappa, s’inserisce nel ciclo delle celebrazioni per il Centenario del Milite Ignoto che avranno il loro culmine il prossimo 4 novembre. Per onorare questa ricorrenza, tra l’altro, l’ANCI ha esteso a tutte le Amministrazioni comunali l’invito ad aderire all’iniziativa promossa dal Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valore Militare d’Italia di conferire simbolicamente al Milite Ignoto la Cittadinanza Onoraria, cosa che al momento, in zona, è avvenuta da parte delle Città di Sabaudia, Bassiano e Latina che ha rilasciato anche il proprio patrocinio all’evento.

Accanto all’autore di “Mia indimenticabile Consorte - La Grande Guerra dei Bassianesi”, che in questa occasione ne donerà una copia alla biblioteca, ci sarà Adele Morelli della Proloco Borgo Grappa.

La festa proseguirà dopo la presentazione del libro con la degustazione di un panino con la salsiccia che, per chi acquisterà il libro, sarà offerto gratuitamente grazie al ticket messo a disposizione dall’Autore.

L’appuntamento

È dunque per domenica 27 giugno alle ore 18.00 presso la Stazione del Sole a Borgo Grappa.

