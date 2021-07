Riapre il Museo Cambellotti: doppio concerto per la serata inaugurale

Dopo un duro lavoro per reperire fondi e poi per riallestire e rendere al passo con i tempi, il Museo Civico Duilio Cambellotti il 1 agosto finalmente riapre le sue porte al pubblico. Ad anticipare questa riapertura una giornata inaugurale che si completerà con un doppio concerto nell’arena del museo.

Venerdì 30 luglio in collaborazione con l’Associazione Eleomai e all’interno della rassegna Salotti musicali e degli eventi estivi promossi dall’Amministrazione Comunale si terrà il concerto dei Munedaiko e dei Dos, duo Onirico Sonoro.

Felice ritorno a Latina del trio dei Munedaiko che, in collaborazione con l’Ambasciata Giapponese in Italia, dal 2014 porta in giro per il Paese e in tutta Europa l’antica arte del taiko, ovvero un tradizionale tamburo giapponese utilizzato in battaglia per scandire ordini ai guerrieri e durante le feste religiose e popolari. Suonare il taiko è una vera e propria disciplina che implica, oltre a conoscenze ritmico-musicali, una grande preparazione atletica e profonda conoscenza di pratiche meditative.

A seguire si potrà assistere all’esibizione dei Dos, duo Onirico Sonoro formato da Annalisa De Feo (piano, voce, sintetizzatori) e Marco Libanori (batteria, percussioni, simple pad). I due artisti di Latina propongono al pubblico brani originali caratterizzati da un originale crossover tra elettronica, declinazioni a ritmo jazz, suggestioni balkan, echi classici. Una musica evocativa e allo stesso tempo piena di ritmo, dalle sonorità coinvolgenti.

L’appuntamento

È per venerdì 30 luglio a partire dalle 21.00 presso l’Arena del Museo Duilio Cambellotti. L’ingresso è libero ma fino a esaurimento posti, nel rispetto delle norme anti COVID-19.

