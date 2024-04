Incontri con la chitarra: a Latina l’anteprima del Caroso Festival

Torna per la sua terza edizione “Incontri con la chitarra”, una serie di concerti che anticipa il tradizionale Caroso Festival, rassegna dedicata alla sei corde.

Si tratta di tre appuntamenti con tre grandi maestri chitarristi che si svolgeranno presso l’Ateneo delle Arti a Latina.

Questa terza edizione si aprirà sabato 27 aprile con il concerto del duo formato da Daniele Bonaviri e Monica De Luca, proseguirà venerdì 3 maggio con il chitarrista francese Jérémy Jouve per poi chiudersi sabato 11 maggio con il giovane talento pontino Nicola Galeotti.

Daniele Bonaviri e Monica De Luca, tra i maggiori chitarristi italiani di flamenco, presentano un progetto che unisce l'intesa e la creatività di due musicisti dando vita a un viaggio musicale tra flamenco antico e contemporaneo. I colori radiosi del mediterraneo sono narrati in composizioni originali che racchiudono il patrimonio folkloristico andaluso, l’eredità araba e sefardita mediante una coscienza musicale di radice hindú.

Jérémy Jouve è un chitarrista classico francese, tra i più noti a livello mondiale. È stato uno dei sei francesi a vincere il concorso internazionale Guitar Foundation of America in occasione proprio della presenza come giudice di Stefano Raponi (organizzatore di Incontri con la chitarra). Jouve ha iniziato a suonare la chitarra all'età di 7 anni, è stato studente della Scuola Nazionale di Musica di Chambéry, ha frequentato le lezioni di Daniel Herbelot. Dal suo primo album da solista nel 2004, ha registrato poi altri cinque album, due dei quali sono dedicati al lavoro di chitarra solista del compositore Joaquín Rodrigo.

Nicola Galeotti, nato a Sezze classe 1996, ha iniziato lo studio della chitarra classica in tenera età sotto la guida del maestro Massimiliano Romano. È vincitore di vari concorsi, sia da solista che in formazione cameristica con il ‘Quartetto Vivaldi’ e vanta inoltre un’attività concertistica in importanti festival chitarristici, nazionali e internazionali, in rassegne e stagioni musicali sia da solista che con gli ensemble “E-cetra”, del conservatorio di Frosinone, e “Pontina Guitar Orchestra”, presentando vari programmi che spaziano dalla musica antica alla contemporanea.

L’appuntamento

È dunque presso l’Ateneo delle Arti di Latina alle ore 19.00 sabato 27 aprile, venerdì 3 e sabato 11 maggio. I posti sono limitati è perciò consigliata la prenotazione una email a info@carosofestival.it o un messaggio whatsapp al numero 3282729468.