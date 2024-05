A Fondi l’Infiorata del Corpus Domini

Il Corpus Domini è una festività che si tiene all’incirca un paio di mesi successivi alla Pasqua e celebra, secondo la liturgia cattolica, come il corpo di Gesù Cristo sia diventato segno di ringraziamento nel sacramento della comunione.

Questa festività solenne di solito viene celebrata con una messa e una processione, ma la particolarità di questa ricorrenza è che in molti casi è affiancata dalla creazione di tappeti fatti con petali di fiori e altro materiale chiamata Infiorata molto suggestiva e apprezzata anche da chi non è particolarmente religioso.

Si tratta di un grande lavoro di squadra non solo per l’allestimento di questi tappeti divisi in diversi quadri che raffigurano scene religiose e simboli di pace, spesso progettati da artisti più o meno affermati, ma anche nel reperire i materiali in natura. Infatti al giorno d’oggi questa manifestazione è ormai anche un monito a rispettare la Natura.

Dunque il connubio di sentimento religioso, rispetto per l’ambiente e qualità artistica dell’evento è il tratto distintivo dell’Infiorata. Tra le più celebri in zona è sicuramente quella di Genzano, ma anche nella provincia pontina è una tradizione in alcuni luoghi è ormai consueta e in altri va consolidandosi.

A Fondi per esempio l’Associazione Filippo II in collaborazione con la Pro Loco e altre associazioni del territorio, ha lavorato alacremente per la prima edizione lo scorso anno e visto il successo dell’iniziativa sarà ripetuta quest’anno.

Domenica 2 giugno in piazza Duomo e in Viale Vittorio Emanuele III intorno alle 11.00 si inizieranno a preparare i vari quadri della seconda Infiorata del Corpus Domini – Città di Fondi.

L’Associazione Filippo II con i volontari della parrocchia San Pietro Apostolo hanno coordinato le attività di tante altre associazioni come Ass. ludica – culturale Atuttotondo, Ass. Giulio Cesare, Andos Fondi, casa di produzione On Broadway, Ass. La famiglia, Scuola di ballo Simona Kaos e i Centro Anziani di Fondi centro e Selvavetere. Insieme hanno realizzato il variopinto tappeto di fiori sul quale passerà la processione del Corpus Domini a Fondi.

L’evento è patrocinato dal Comune di Fondi, dalle Parrocchie di San Pietro e di San Paolo, dall'Associazione Pro Loco Fondi Aps.