Inkiostro, a Cori Adriano Viterbini in concerto

Domenica 14 novembre alle ore 18.00 presso il Complesso Monumentale Chiesa di S.Oliva a Cori si esibirà Adriano Viterbini.

Il musicista e cantautore, già fondatore dei Bud Spencer Blues Explosion e del supergruppo I Hate My Village, torna sul palco con un nuovo show, solo, con le sue chitarre.

Ogni concerto sarà unico, un viaggio senza guida, dalla forza della musica delle radici, il blues e la musica africana, agli spazi ambient e drone, utilizzando strumenti acustici ed elettrici (guitarsynth, chitarra resofonica acustica ed elettrica, ngoni,..) attraverso brani tradizionali e polverosi, atmosfere evocative e spaziali, musica tratta da i suoi due album solisti (Filmosound e Goldfoil ) e musica nuova.

Adriano Viterbini è uno dei chitarristi più ispirati della musica italiana contemporanea. Autore di due album solisti: Goldfoil (album che scava fino all'essenza madre di tutte le musiche, il blues delle origini, e che vede la partecipazione di Alessandro Cortini) e Filmosound (viaggio globe-trotter tra caleidoscopici suoni del mondo e sperimentazioni afrorock come "Tubi Innocenti"). Stimato sessionman in studio e collaboratore dal vivo e in studio per tantissimi artisti, come Bombino, Nic Cester, Tre Allegri Ragazzi Morti, Fabi-Silvestri-Gazze', Raf, Rokia Traore’.

Il concerto fa parte del calendario di InKiostro - Rassegna di Musica e Scrittura è un format patrocinato dalla Regione Lazio e dal Comune di Cori, realizzato in collaborazione con: il Museo della Città e del Territorio di Cori, Ass. Arcadia, Mister Freedom - Brigate Cinematica, UKI >(ukizero.com), The Parallel Vision, Caffè del Cardinale, Bar del Museo, Pro Loco Cori.

Dalle 15:00 alle 18:00 sarà possibile visitare il Museo della Città e del Territorio di Cori e il Chiostro di S.Oliva con visite guidate e la Cappella della SS Annunziata (solo su prenotazione con la Pro Loco di Cori).

L'appuntamento

È dunque per domenica 14 novembre alle ore 18.00. È obbligatoria la prenotazione da effettuare sul sito di Inkiostro e il green pass. Per ulteriori informazioni è possibile inviare una email all'indirizzo inkiostrorassegna@gmail.com o contattare il numero 340 6411717.