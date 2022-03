Inkiostro: a Cori parole e canzoni di Riccardo Sinigallia

Nuovo appuntamento con Inkiostro Rassegna di Musica e Scrittura, patrocinata dalla Regione Lazio e dal Comune di Cori. Domenica 10 aprile sarà ospite presso il Complesso Monumentale Chiesa di S.Oliva il cantautore Riccardo Sinigallia.

Non un concerto, ma forse di più: un'occasione unica per trascorrere una serata ad ascoltare Riccardo Sinigallia raccontarsi assieme alle sue canzoni. Un incontro con un musicista complesso e di rara sensibilità, in grado come pochi di parlare al cuore di chi ascolta. Le sue composizioni mai banali rivelano un talento che non scende a compromessi con le regole del mercato.

Sul palco con Sinigallia, Marco Olivotto in veste di “seconda voce”, in un dialogo libero e senza schemi, a metà tra l'intervista e la chiacchierata tra amici, con il coinvolgimento del pubblico che a sua volta potrà porre delle domande.

Tra le parole, canzoni in versione intima e acustica compariranno come isole nella foschia, senza scaletta e senza rete, in una sorprendente nudità che ne mette in luce la struttura più profonda.

Già sperimentato grazie all'idea di Uglydogs aps, che hanno fortemente voluto questo evento a Mussolente (VI) alla fine del 2019 (creandone anche il nome), A Cuor Leggero approda inaspettatamente a Cori grazie alla volontà di Inkiostro, dopo la data rimandata, causa pandemia covid-19, lo scorso 13 marzo 2020.

Un'occasione unica, che raramente si ripeterà e che certamente lascerà qualcosa nel cuore e nelle orecchie di chi ascolta. Un cuore, naturalmente, leggero.

Riccardo Sinigallia, nato a Roma nel 1970, è cantautore, musicista e produttore, ha lavorato con Niccolò Fabi, Tiromancino, Motta, Luca Carboni.

L'appuntamento

È dunque per domenica 10 aprile alle ore 18.00, è obbligatoria la prenotazione da effettuare on line. Per informazioni è possibile inviare una email all'indirizzo inkiostrorassegna@gmail.com o contattare il numero 340 6411717. Dalle 15:00 alle 18:00 sarà possibile visitare il Museo della Città e del Territorio di Cori e il Chiostro di S.Oliva con visite guidate.