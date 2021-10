Festival Internazionale del Circo d’Italia - 22^ edizione

Orario non disponibile

International Circus Festival of Italy, l'unica manifestazione di settore che si svolga in Italia che abbia rilevanza su scala mondiale nel panorama delle arti circensi.

L’evento si snoda annualmente attorno alla competizione tra i migliori artisti al mondo selezionati attraverso un casting planetario esteso ai cinque continenti.

Il Cast degli artisti che si contenderanno il Bronzo, l’Argento e l’Oro è stellare!

Ecco i numeri di un’edizione straordinaria:

sono ben 24 le grandi attrazioni in competizione ;

; le nazioni rappresentate al Festival sono 16 ;

; le discipline artistiche in gara sono 18!

Gli “Special Guest”, Enis e Bruno Togni, saranno presenti in tutti gli spettacoli con il loro numero di cavalleria nel rispetto della più antica tradizione circense.

1. ALEKS KOSTOV BULGARIA – VERTICALISMO

2. AMELI BILYK UCRAINA – FILO MOLLE

3. VLADYSLAVA NARAIEVA UCRAINA – VERTICALI

4. TONY FREBOURG FRANCIA – DIABLO

5. ROMY & ALEX JOSTMANN ET LE CANICHES ROYAL GERMANIA, BRASILE – CANI

6. ALISA SHEHTER ISRAELE – CERCHIO AEREO

7. KELLY JOO REPUBBLICA CECA – GIOCOLERIA CON HULA HOOP

8. ALEX & TATIANA BIELORUSSIA, UCRAINA – MANO A MANO

9. BODY TRAPEZE UNGHERIA – BODY TRAPEZE

10. CLOWN RICO SPAGNA – CLOWN

11. BELLO SISTERS ITALIA – TRIO ACROBATICO

12. SERGII STUPAKOV LETTONIA – MAGIA, UCCELLI

13. DUO EL BESO UCRAINA – PALO AEREO

14. DUO OLMOS SPAGNA – BASCULA

15. SALY BROTHERS ITALIA – BOLAS

16. SASCHA BACHMANN GERMANIA – VERTICALI

17. TROUPE PERES BRASILE, COLOMBIA, PORTOGALLO – DOPPIA RUOTA DELLA MORTE

18. THE LADS – JACK & TIAGO REGNO UNITO, PORTOGALLO – MANO A MANO

19. LORENZO BERNARDI ITALIA – CONTORSIONISMO

20. DUO BREATHE LOVE UCRAINA – CINGHIE AEREE

21. TYRONE LANER TROUPE ITALIA, SPAGNA – LANCIO DI COLTELLI

22. FRATELLI ROSSI ITALIA – CLOWN

23. TROUPE RICHTER UNGHERIA – BASCULE

24. DEEP RED RUSSIA – CINGHIE AEREE

International Circus Festival of Italy é… un grande evento glamour

È parata di VIP nelle due prestigiosissime Giurie.

Nella Giuria della Critica in evidenza la partecipazione di Lele Mora, Manuela Arcuri, Giancarlo Magalli, Vera Gemma e Brigitta Boccoli. Con loro saranno chiamati ad assegnare l’ambito Premio della Critica giornalisti provenienti da numerosi Paesi europei, rappresentanti delle riviste e dei siti web specializzati nello spettacolo circense e numerose altre personalità.

La Giuria Tecnica Internazionale, dal suo canto, potrà vantare al suo interno il gotha del mondo del Circo a livello planetario in rappresentanza dei più importanti Circhi e Varietà del mondo tra i quali il Cirque du Soleil, il Ringling, il Circo Americano della famiglia Togni e l’iconica Signora del Circo italiano, Liana Orfei.

International Circus Festival of Italy é… un grande evento culturale

Tanti gli eventi collaterali; tra questi spiccano: “Circus Expo” ed il “Caffè letterario a tema circense”. I due eventi intendono raccontare, per immagini e parole, quanto il Circo alimenti la Cultura ed ispiri l’Arte. A Latina, ad Ottobre, la cittadella del Festival del Circo diventa una grande “Piazza delle Arti”: attesi pittori, scultori, fotografi, collezionisti e narratori.

Calendario degli spettacoli:

Giovedì 14 Ottobre ore 21 (spettacolo A);

Venerdì 15 Ottobre ore 21 (spettacolo B);

Sabato 16 Ottobre ore 16.30 (spettacolo B) e ore 21.00 (spettacolo A);

Domenica 17 Ottobre ore 15.30 (spettacolo A) e ore 19.00 (spettacolo B);

Lunedì 18 Ottobre ore 20.30, Spettacolo di Gala e premiazione dei vincitori.

Gli spettacoli denominati A e B, pur essendo diversi, sono di identico ed elevatissimo livello dal punto di vista artistico e corrispondono esclusivamente alla ripartizione degli artisti in gara in due gruppi. Gli “Special Guest” saranno presenti in tutti gli spettacoli.

