A Latina arriva il tour dell’International Street Food

L’International Street Food fa tappa anche a Latina: un tour che porta in giro per l’Italia ben 30 truck food, veri e propri laboratori enogastronomici dove chef di altissimo livello propongono al pubblico la gloriosa tradizione culinaria italiana e quella più stuzzicante straniera.

La più importante manifestazione di street food esistente in Italia, organizzata da Alfredo Orofino, Presidente di A.I.R.S. (Associazione Italiana Ristoratori di Strada), con la collaborazione della Confartigianato Imprese per l'Italia.

Le prelibatezze nostrane: piatti tipici delle nostre regioni, eccellenze gastronomiche di carne e pesce, primi e secondi piatti, dolci e sfiziosità fritte: panini col polpo, arrosticini, pucce, panini, cuoppi, pizza, gelato e molto altro ancora.

Non mancheranno nemmeno le tipicità da tutto il mondo per soddisfare i palati più esigenti e quelli più curiosi.

La scelta sarà difficile anche per i golosi perché si potranno gustare dolci tipici italiani e internazionali. Le ricette di alta qualità saranno accompagnate da birre artigianali italiane e dal mondo.

Tutto questo nel cuore della città ovvero in Piazza Dante, una location inedita per questo tipo di manifestazioni, ma di sicuro richiamo per tutti i cittadini.

L’appuntamento

È per venerdì 5 aprile dalle 18 alle 24, sabato 6 e domenica 7 aprile dalle 12 alle 24 in piazza Dante a Latina.