Interno Camera in scena al Teatro Pistilli di Cori

Nuovo appuntamento con la rassegna Stanze al Teatro Pistilli: una rassegna, a cura di Mobilitazioni Artistiche, che porta a Cori musica, reading, cinema, spettacoli teatrali e incontri con gli autori.

In programma per sabato 11 dicembre lo spettacolo Interno Camera: in scena un testo di e con Paola Giglio, affiancata da Matteo Prosperi per la regia di Marcella Favilla.

Lo spettacolo raccontando della vita di Marta e Pietro, parla del male del nuovo millennio: la corsa, l’attività frenetica, la stanchezza come condizione mentale.

Una vita piena di cose da fare velocemente, che inganna con l’idea che essere stanchi e aver fatto mille cose in un giorno vuol dire aver assolto il proprio dovere, perdendo di vista quello che realmente siamo, vogliamo e quello di cui abbiamo realmente bisogno.

L’appuntamento

È per sabato 11 dicembre alle ore 21.00 presso il Teatro Luigi Pistilli di Cori. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 329 3160144