Intruso in Studio: la opere di Vignapiano in mostra nello studio del Maestro Ranaldi

Una mostra nella mostra: questo è ciò che si appresta a osservare il visitatore dell’esposizione “Intruso in studio. Mostra di Fulvio Vignapiano tra le opere del Maestro Ranaldi”.

Nello splendido laboratorio dove ha lavorato Giuseppe Ranaldi, tra statue, stucchi, fregi e decorazioni realizzate dallo sculture arpinate, latinense d’adozione, si potranno ammirare le opere di Fulvio Vignapiano, grafico e artista pontino.

La mostra, a cura di Ettore Ranaldi, figlio dello scultore, e dallo stesso Vignapiano, nasce con l’intento di porre nuovamente l’attenzione sull’operato dello scultore ingiustamente dimenticato aprendo le porte al pubblico del suo magnifico laboratorio e facendo dialogare le sue opere con le ultime creazioni in creta di Fulvio Vignapiano.

Giuseppe Ranaldi, molto attivo in Italia e all’estero, soprattutto in Venezuela, si formò nella bottega di Domenico Mastroianni e viaggiò molto per poi approdare a Latina, dove eseguì diversi monumenti cittadini, come la statua di Santa Maria Goretti nell’omonima piazza e il monumento al Bersagliere in Piazza Roma.

La casa-studio di Ranaldi, un tempo frequentata da grandi artisti quali Guttuso, Dalì e greco, consta di un grande giardino dove campeggiano statue monumentali, e di un laboratorio di oltre cento metri quadri.

Il “drammatico e moderno” classicismo di Ranaldi entra in contatto con le creazioni di Vignapiano, dissacranti e ironiche, in un insieme del tutto attuale che tocca temi importanti.

La mostra, che gode del patrocinio del Consiglio Regionale del Lazio, sarà inaugurata sabato 11 giugno alle 19.30 e sarà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 22 e il sabato e domenica dalle 16 alle 24 fino al 20 giugno.