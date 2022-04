Io C’Ero in scena ad Aprilia

Un appuntamento che unisce arte e cultura con la riflessione storico-culturale sulle vicende della Seconda Guerra Mondiale arriva ad Aprilia sabato 23 e domenica 24 aprile con lo spettacolo Io C’ero che andrà in scena presso la sala teatrale dell’Istituto Toscanini.

Io C’ero è un atto unico, trasposizione teatrale di una delle vicende narrate da Ugo Mancini nel libro Sotto la Cenere. Professore di storia e filosofia ed esperto di storia del ventennio fascista e della Resistenza in Italia, Ugo Mancini ha vinto proprio nel 2020 il “Premio nazionale Giacomo Matteotti 2020” assegnato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, grazie a questo libro.

La vicenda narrata è tratta da storie realmente accadute (testimoniate ampiamente da documenti processuali e indagini tratti da archivi pubblici e privati), durante il Ventennio Fascista a uomini e donne vissuti nei Castelli Romani. Lo spettacolo racconta quanto la dittatura fascista abbia gravato sulle esistenze di gente comune, intenta nelle loro faccende quotidiane.

“Io c’ero” è ambientato in una taverna situata presumibilmente a Genzano, alla vigilia della II Guerra Mondiale (1939). I personaggi, attraverso i ricordi e le emozioni che ne scaturiscono, rivivono e vivono l’oppressione e gli abusi delle autorità che controllano e governano la loro vita.

In scena la Compagnia Loro di Napoli, lo spettacolo vede la regia di Vincenzo Salerno.

L’appuntamento

È dunque per sabato 23 aprile alle ore 21.00 e per domenica alle ore 17 e ore 20.30, presso l’Istituto Toscanini di Aprilia. Per info e prenotazioni : Menita 328-3161776; Mariella 329-7930786; Gioietta 380-5045284