Io e Kate in scena all’Ateneo delle Arti di Latina

Ultimo appuntamento della rassegna di musica, danza e teatro promosso e ospitato dall’Ateneo delle Arti di Valentina Zagami: domenica 26 marzo andrà in scena lo spettacolo Io e Kate, con Alessandra Merico ed Enzo Casertano, che ne cura anche la regia.

Liberamente ispirato al film di e con Alberto Sordi “Io e Caterina” lo spettacolo racconta la storia di un solitario e riservato architetto che è intenzionato a vivere solo e acquista un robot capace di svolgere le mansioni domestiche. Tutto sembra filare liscio fino a quando il robot guardando sceneggiati televisivi inizia ad apprendere i sentimenti e i meccanismi delle relazioni umane.

Lo spettacolo dal tono leggero e divertente non mancherà di donare al pubblico momenti di grande poesia.

L’Ateneo delle Arti, come ringraziamento a chi ha partecipato anche solo a uno spettacolo di questa stagione, offrirà il 20% di sconto sul prezzo del biglietto, basterà chiamare la segreteria dell’Ateneo e fornire il nominativo.

L’appuntamento

È per domenica 26 marzo alle ore 18.30 presso l’Ateneo delle Arti di Latina. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 0773 1751162 e 393.9465282 o l’indirizzo email direzione@ateneodellearti.it. I biglietti sono acquistabili anche on line sul sito dell’Ateneo.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fwww.ateneodellearti.it%2Fposts%2Fpfbid037M3iYwXBwf1bPU81bjJyjKqnAdEmDgr3b4UwNMVdRcQ7r4m7oGzPrUZywrjzKKhGl&show_text=true&width=500" width="500" height="633" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>