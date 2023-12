Isola del Natale: Ponza si anima con tanti eventi per le festività

Orario non disponibile

Anche sull’incantevole isola di Ponza ci si appresta a festeggiare il Natale con una manifestazione organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le associazioni locali: L’isola del Natale.

Dall’8 dicembre al 6 gennaio si terranno concerti, eventi in piazza, mercatini e spettacoli per adulti e bambini.

Già da venerdì 8 dicembre si terrà l’evento Un Mare di Luci, saranno accese le luminarie nella piazza centrale dell’isola e si festeggerà con musica dal vivo, balli di gruppo, panini caldi e zeppolata.

Le iniziative proseguiranno con una serie di eventi per bambini come la “caccia al tesoro” natalizia il 14 dicembre, l’arrivo di Babbo Natale il 25 dicembre e successivamente l’arrivo della Befana e dei Re Magi il 6 gennaio.

Il 23 dicembre, la Banda Musicale dell’isola di Ponza, omaggerà la popolazione con il tradizionale concerto di Natale.

Non mancheranno itinerari archeologici grazie all’apertura straordinaria delle Cisterne Romane della Dragonara con visite guidate gratuite il 28 dicembre e 2 gennaio.

Il 28 e 29 dicembre verrà messa in scena una rappresentazione teatrale denominata “Il Bianco e il Nero (Cristo e l’Anticristo)”.

Dopo il successo dello scorso anno, si attenderà l’arrivo del 2024 con la Festa di Capodanno in Piazza, in compagnia del gruppo musicale “Chicken Production”.