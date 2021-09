A Ventotene la prima nazionale dello spettacolo Isole Controcorrente

In occasione degli 80 anni dalla redazione del Manifesto di Ventotene, presso i giardini del Comune dell’isola arriva uovo appuntamento culturale: andrà in scena, in prima nazionale, lo spettacolo Isole controcorrente - Ursula e Ada, donne tra Ventotene e l'Europa, promosso dall’Associazione per Santo Stefano in Ventotene Onlus con il Patrocinio del Comune di Ventotene.

In scena ci sono Ursula e Ada, due donne su un piroscafo che da Ventotene sta tornando sulla terra ferma. Ursula e Ada non sono due donne comuni e il loro bagaglio è una scottante ma incredibile speranza per il futuro. Nell’estate del 1941, le due donne, Ada Rossi moglie di Ernesto Rossi e Ursula Hirschmann, moglie prima di Eugenio Colorni e poi di Altiero Spinelli, portando nascosti in una cassa con le doppie pareti i foglietti scritti a calligrafia fine con il testo originale del Manifesto, che sarebbe stato pubblicato per la prima volta nel 1943.

Nel tragitto funestato dai controlli delle milizie e da una tempesta che si abbatte sul piroscafo, le due donne raccontano al pubblico la genesi del Manifesto di Ventotene, un documento che ha tracciato il percorso dell’Europa unita e federale; raccontano le difficoltà di quel periodo, le emozioni e gli ideali che sono alla base del manifesto.

Un racconto che parte da un punto di vista inedito, ovvero quello femminile che è stato invece così centrale nella vicenda e che è stato ricostruito da Andrea Benigni consultando il reale carteggio di Ada con il marito Ernesto Rossi e dalle tracce lasciate da Ursula Hirschmann. In scena Mariella Speranza e Susanna Gozzetti per la regia di Antonio Tancredi.

L’appuntamento

È per sabato 11 settembre alle ore 22.00 presso i Giardini del Comune di Ventotene.