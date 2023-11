Italian Ghost Tour: visita guidata teatralizzata nel centro storico di Terracina

Indirizzo non disponibile

Una particolare visita guidata a tema si terrà sabato 11 novembre a Terracina. I ragazzi di Italian Ghost Story tornano a mostrare le bellezze di Terracina raccontando le storie legate a presenze e spiriti apparsi in diversi punti del centro storico che i nonni terracinesi tramandano da generazioni.

Terracina Ghost Tour è modo originale e affascinante di visitare luoghi di interesse storico, archeologico e artistico della bella città pontina e allo stesso tempo di tramandare storie relative al folklore popolare e a fatti realmente accaduti nel corso dei secoli.

Una visita guidata teatralizzata che permette non solo di vedere i luoghi sotto una luce diversa, ma di conoscere le storie e le leggende legate a essi.

L’appuntamento

È per sabato 11 novembre alle ore 19.00 nel centro storico di Terracina. La visita è adatta a ragazzi dai 10 anni in su. Per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 3406749216.