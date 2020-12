Janara Horror Fest: on line la terza edizione

Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti dell’horror e del cinema di genere è sicuramente il Janara Horror Fest organizzato dall’Associazione Culturale Il Sogno di Ulisse e solitamente ospitato dalla Biblioteca Comunale “Ten. Filippo Testa” di Formia.

Purtroppo quest’anno per via delle norme anti COVID-19 la terza edizione del festival dedicato ai cortometraggi di genere si svolgerà soltanto on line: per guardare la selezione dei finalisti ci si potrà registrare gratuitamente sul sito ufficiale dello Janara Horror Fest e guardare in streaming i film in concorso dal 28 al 30 dicembre.

La giuria tecnica di quest’anno, presieduta dal regista Luigi Parisi, sarà composta da Cristiana Astori scrittrice e traduttrice, Massimo Bezzati critico cinematografico e organizzatore di festival cinematografici e Alessandro Izzi, critico cinematografico, scrittore e drammaturgo.

Due sezioni, Short International e Short Italy, per dieci cortometraggi, e alcune pellicole fuori concorso: il lungometraggio francese “Anonymous Animals” di Baptiste Rouveure, che descrive una società rovesciata in cui gli animali allevano gli umani in una fattoria degli orrori, e il cortometraggio d’animazione messicano “616” di Hiram G. Rodriguez a tematica zombie.

La premiazione si svolgerà mercoledì 30 dicembre alle ore 17.00 e sarà possibile seguirla sulla pagina Facebook del Festival.

Film in gara:

Short International

Bad Seed / Guilherme Daniel / 14’14” / Portogallo, 2019

Circle Of Stone / Mark Andrews / 19’29”/ Usa, 2019

Santa Baby / Jonathan Zaurin / 11′ / Uk, 2019

Sous La Mousse / Ollivier Briand / 13’57” / Francia, 2020

Zero / Mike Johnston / 12’30” / Canada, 2019



Short Italy

Ferine / Andrea Corsini / 17′ / Italia, 2019

Punto Di Rottura / Janet De Nardis / 15′ / Italia, 2020

Scenario / Alex Avella, Alessandro De Leo / 15′ / Italia, 2018

Sciacalli / Giovanni Nodari / 15′ / Italia, 2019

The Dark Dawn / Alessandro Spada / 20′ / Italia, 2019

