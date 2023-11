Javier Girotto & Aires Tango in concerto a Latina

Prezzo non disponibile

Prosegue stagione "Latina in Jazz 23/24" del Latina Jazz Club Luciano Marinelli con un importante appuntamento in programma per sabato 25 novembre.

Presso l’auditorium del Circolo Cittadino si esibiranno “Javier Girotto & Aires Tango” che faranno vivere al pubblico le atmosfere latine del tango.

Con il celebre sassofonista argentino, Javier Girotto, il quartetto d’eccezione formato da Alessandro Gwis al piano e keys, Marco Siniscalco al basso elettrico e Michele Rabbia alla batteria.

Era il 1994 quando Girotto ha fondato gli Aires Tango volendo fondere i ritmi del jazz con quelli del tango argentino. Ispirandosi a grandi come Astor Piazzolla, Annibal Troilo, Gardel, gli Aires Tango hanno creato un proprio stile ormai riconoscibilissimo e che ha fatto scuola.

Nei trent’anni di attività hanno collezionato successi e riconoscimenti, collaborando con grandi artisti del calibro di Gary Burton, Paolo Fresu, Enrico Rava, Antonello Salis e Peppe Servillo.

L’appuntamento

È dunque per sabato 25 novembre alle 21.10 presso il Circolo Cittadino di Latina. Per informazioni e prenotazioni sono a disposizione i numeri 3501959933 / 3387961980, sarà possibile acquistare i biglietti anche presso il botteghino del Circolo Cittadino che sarà aperto la sera del concerto, dalle ore 19.00 in poi.