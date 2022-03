Jazz for Peace: il concerto a Formia

È in momenti storici complessi e drammatici come quello attuale che si comprende appieno il valore della cultura, il potere che le arti hanno di avvicinare, mettere in contatto le persone. È proprio in questo contesto che nasce l’idea del concerto Jazz for Peace organizzato dal Comune di Formia in collaborazione con l’Associazione Jazzflirt.

Un concerto che attinge al repertorio gospel, un genere musicale capace di dare energia al corpo e speranza all’anima e che vedrà protagonisti Dimitri Grechi Espinoza al sax tenore, dal linguaggio lirico e sintetico, e Paolo “Pee Wee” Durante all’Organo Hammond, che unisce all’estremo virtuosismo un tocco molto raffinato.

I due musicisti condividono da anni la passione per la musica afroamericana nelle sue diverse sfumature: il Blues, il Soul, il Jazz etc.

L’appuntamento

È per sanato 2 aprile alle ore 20.30 nella suggestiva atmosfera della Chiesa di Santa Teresa d’Avila a Formia. Per informazioni è possibile contattare i numeri 324 5451814, 338 6924358 e 335 7049919 o l’indirizzo email info@jazzflirt.net . L’ingresso è libero.