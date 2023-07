Nell’ambito della rassegna "Caposele… che spettacolo!" sostenuto dal Comune di Formia e con il contributo della Regione Lazio, si terrà a Formia la XIX edizione del Jazzflirt festival.

Una serie di concerti che vedranno protagonisti grandi musicisti jazz del panorama nazionale e internazionale che si terranno nella splendida area archeologica di Caposele.

Si partirà con l’anteprima del 5 luglio che vedrà esibirsi il Freedom Jazz Trio Feat. Fabrizio Bosso & Javier Girotto e si proseguirà fino al 20 agosto.

Sarà possibile acquistare i biglietti presso lo IAT – Ufficio Informazioni e Accoglienza turistica di Formia presso il palazzo Comunale in via Vitruvio 196, presso il bar della Vittoria, in piazza della Vittoria e on line sul circuito Ticketone.

In caso di maltempo i concerti si terranno presso il Piccolo Teatro Iqbal Masiq in via Vitruvio a Formia.

Anteprima Jazzflirt

Mercoledì 5 luglio ore 21.15

FREEDOM JAZZ TRIO feat. FABRIZIO BOSSO & JAVIER GIROTTO

Lello Petrarca – pianoforte, Emiliano De Luca - contrabbasso, basso elettrico, Claudio Borrelli – batteria

featuring

Fabrizio Bosso- tromba, Javier Girotto - sassofoni

Apertura concerto

Paolo Zamuner - pianoforte

Il programma della manifestazione

Venerdì 7 luglio 2023 - ore 21.15

Vinyl Selected by Claudio Iacono

BARIONDA

Baritone sax quartet & drums

Helga Plankensteiner baritone sax, Rossano Emili baritone sax, Fabio Petretti baritone sax, Giorgio Beberi baritone sax, Mauro Beggio batteria

Lunedì 17 luglio 2023 - ore 21.15

apertura concerto

She's Analog

Stefano Calderano – guitar, effects, Luca Sguera - rhodes, prophet, Giovanni Iacovella - drums

JAMES BRANDON LEWIS

“Unruly Manifesto”

James Brandon Lewis - tenor sax, Kirk Knuffke – cornet, Anthony Pirog – guitar, Shahzad Ismaily - guitar, bass, electronics, Ches Smith, drums

Venerdì 21 luglio 2023 - ore 21.30

Apertura concerto

Laerte Scotti – organetto

ACCORDI DISACCORDI

Alessandro Di Virgilio – Chitarra solista, Dario Berlucchi – Chitarra ritmica, Dario Scopesi – Contrabbasso

Venerdì 28 luglio 2023 - ore 21.15

Apertura concerto

Andrea Masone dj set

QUINTORIGO

TRILOGY

Valentino Bianchi – sax, Andrea Costa – violino, Stefano Ricci – contrabbasso, Gionata Costa – violoncello, Simone Cavina – batteria, Alessio Velliscing – voce

Sabato 5 agosto 2023 - ore 21.15

PAOLO FRESU DEVIL QUARTET

Paolo Fresu- tromba, flicorno, effetti; Bebo Ferra – chitarra, Paolino Dalla Porta – contrabbasso, Stefano Bagnoli -batteria

Domenica 20 agosto 2023 - ore 21.15

Apertura concerto

TETRAD quartet

Gianluca Manfredonia – Vibrafono, Armando Iacovella – chitarra, Alessandro Del Signore – contrabbasso, Alessandro Forte – batteria

GIANLUCA PETRELLA & PASQUALE MIRRA

Gianluca Petrella-Trombone, effetti, Pasquale Mirra - Vibrafono, effetti