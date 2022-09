Jukebox Rome ed. 2022 in scena al Fellini di Pontinia

Il Teatro Fellini di Pontinia avvia in questo periodo una nuova collaborazione con il Festival Short Theatre 2022 che per la sua 17° edizione decide di non concentrare più i suoi spettacolo a Roma ma di creare una rete di realtà culturali vivaci e meritevoli.

La struttura di Pontinia, diretta da Clemente Pernarella sabato 17 settembre, proprio all’interno dello Short Theatre 2022 ospiterà lo spettacolo Jukebox Rome ed. 2022 un progetto di Encyclopédie de la parole che vede la direzione artistica di Elise Simonet è la regia di Joris Lacoste.

Jukebox Rome ed. 2022 è una performance mai uguale a sé stessa, in cui Monica Demuru presta voce e corpo e il pubblico è invitato a scegliere da una sorta di tracklist un estratto sonoro da ascoltare. Demuru esplora il riverbero di suoni e voce nello spazio, e consente al pubblico di constatare come la lingua produca un vero e proprio universo culturale ed emotivo.

L'Encyclopédie de la parole è un progetto artistico guidato da un collettivo di poeti, attori, artisti visivi, etnografi, musicisti, curatori, registi, coreografi e produttori di programmi radiofonici che dal 2007 esplora il parlato in tutte le sue forme, raccogliendo diverse registrazioni e indicizzandole in base a specifici fenomeni che compongono il modo di parlare delle persone, come il ritmo, la coralità, il timbro, l'indirizzo, l'enfasi, la spaziatura, il residuo, la saturazione o la melodia.

L’appuntamento

È dunque per sabato 17 settembre alle ore 21.00 presso il Teatro Fellini di Pontinia. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 392540750 / 3292068078.

Foto tratta dal sito dell'ATCL in collaborazione con il quale si è organizzato lo spettacolo.