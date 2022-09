Il Koiné Ensemble in concerto al Sottoscala 9

Stanchi della “solita musica”? Il Sottoscala 9, sempre alla ricerca di spettacoli dal vivo di grande qualità e fuori dagli schemi, ospiterà venerdì 9 settembre il concerto del Koiné Ensemble organizzato da CartaBianca Collective.

Il Koiné Ensemble è un gruppo di quattro percussionisti formatosi nelle aule del Conservatorio di Latina: Luca Caliciotti, Francesca Candeli, Cristian Manca e Nathan Scibiwolk. Le percussioni, troppo spesso relegate a ruolo di accompagnamento e sottofondo ritmico di altri strumenti, possono offrire al pubblico uno spettacolo molto godibile che permette alla musica classica di sfiorare e unire vari generi proprio grazie al ritmo e alle incredibili sonorità.

Dunque il Koiné Ensemble accompagnerà il pubblico in un mondo di ritmi incalzanti che sono proprio del rock, del pop come della musica classica. Il concerto, tra il serio e il faceto, proporrà classici della letteratura contemporanea per percussioni ma anche pezzi divertenti e dichiaratamente ironici.

Il CartaBianca è un collettivo creato da giovani musicisti di Latina che si propone di agevolare e rafforzare i legami tra i musicisti di tutta la provincia ideando diversi progetti di condivisione e promozione artistica. Infatti, oltre a momenti di incontro tra musicisti e concerti ed eventi aperti al pubblico, il collettivo ha creato un database di musicisti pontini.

L’appuntamento

È dunque per venerdì 9 settembre alle ore 21.00 presso il Sottoscala 9 di Latina. Ingresso con tessera ARCI.