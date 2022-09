Per L.A. Classica, Simone Salvatori in un recital chitarristico

Prosegue la rassegna L.A. CLASSICA Festival della Musica Classica organizzata da Luogo Arte Event in collaborazione con Camera Musicale Romana e Cinema Enal - Casa di Borgo e di Quartiere e il patrocinio del Comune di Latina con la direzione artistica di Flavia Di Tomasso e Claudio Martelli.

Protagonista di questo quarto appuntamento è Simone Salvatori che propone al pubblico Reverie, un recital chitarristico che come preannuncia il titolo farà sognare il pubblico trascinandolo in un mondo lontano e ricco di emozione.

Il talento di Simone Salvatori, arricchito dalla passione per lo stile romantico, consentirà al pubblico di godere appieno dei suoni e delle atmosfere delle musiche scelte.

Il giovane musicista di Latina ha iniziato a suonare la chitarra all’età di 9 anni e ha tenuto il suo primo concerto da solista a soli 12 anni proponendo già brani di grande virtuosismo. Diplomato a pieni voti al Conservatorio L.Felice di Frosinone ha poi perfezionato la sua formazione seguendo grandi maestri. Attualmente si esibisce in tour italiani e docente di chitarra presso l’Istituto Secondario Don Milani di Latina.

L’appuntamento

È dunque per domenica 25 settembre alle ore19 presso la Casa di Quartiere "Ex Cinema Enal” a Latina Scalo. Per prenotare i propri posti è possibile contattare il numero 328 8379615 o consultare il portale Eventbrite. I concerti saranno trasmessi in differita sul canale YouTube di Luogo Arte Accademia Musicale a partire da gennaio 2023.

Il programma

- G. Regondi (1822 - 1872): Reverie op. 19

- D. Scarlatti (1685 - 1757): Sonata K 208, Sonata K 14

- M. Castelnuovo Tedesco (1895 - 1968): El Sueno de la Razón Produce - Monstruos (from 24 Caprichos de Goya)

- J. Rodrigo (1901 - 1999): Sonata Giocosa (Allegro moderato, Andante, Allegro)

- Leo Brouwer (1939): La Gran Sarabanda

- M. Giuliani (1781 - 1829): Grandi Variazioni op. 114imon