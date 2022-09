L.A. Classica: il primo appuntamento con le musiche di Haydn

Torna per la sua IV edizione L.A. Classica il Festival della Musica Classica che promuove i talenti di Latina e non solo.

Dal 4 settembre al 18 dicembre si terranno presso la Casa di Quartiere "Ex Cinema Enal" (in via della Stazione 170, Latina Scalo), nel cortile all’aperto nei mesi estivi e all'interno della struttura nei mesi invernali o in caso di pioggia una lunga serie di concerti dal vivo.

Il festival, che vede la direzione artistica di Flavia Di Tomasso e Claudio Martelli, è organizzato da Luogo Arte Event in collaborazione con Camera Musicale Romana e Cinema Enal - Casa di Borgo e di Quartiere e il patrocinio del Comune di Latina.

Si comincia con Trio HAYDN, Trii e Divertimenti per flauto, violino e violoncello.

Ad esibirsi Pierpaolo Eramo al flauto, Flavia Di Tomasso al violino e Aurora Macci al violoncello che suoneranno musiche di Franz Joseph Haydn.

Per prenotare il proprio posto e ricevere maggiori informazioni è disponibile il numero 3283774587.

L’appuntamento

È per domenica 4 settembre alle ore 19.00, il concerto sarà trasmesso in differita sul canale YouTube di Luogo Arte Accademia Musicale da gennaio 2023.